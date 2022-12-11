Возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ из-за репоста: новости вокруг СВО за 11 декабря

Международная политика

Совет Евросоюза утвердил кредит в размере 18 миллиардов евро, который Украина получит в 2023 году. Кредит предусматривает 10-летний льготный период, об этом сообщает пресс-служба Совета.

Владимир Зеленский рассказал, что Норвегия выделила властям Украины 100 миллионов долларов на восстановление энергетической системы.

Глава NASA Билл Нельсон дал интервью японской газете Nikkei. Он рассказал, что конфликт на Украине изменил многое — но не работу на МКС.