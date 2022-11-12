Мобилизованный высмеял «губернаторскую посылку» и снял распаковку на видео. Что там было?
Власти публично ответили на претензии. И тоже в формате видео
Мобилизованный из Архангельской области на всю страну показал, какую гуманитарную помощь прислали в его часть власти региона. Он снял распаковку «губернаторской посылки» на видео. Обзор вышел нелестным. В правительстве сняли ответное видео, что большая редкость для России: обычно жалобы остаются без публичной реакции чиновников.
Что возмутило мобилизованного? И как власти объяснили это недоразумение? Смотрите в небольшом видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Гуманитарная помощь — это инициатива власти и жителей региона. Посылки, которые формируются в губернаторском центре Архангельской области, состоят из нескольких частей. Одна из них — это комплект с амуницией, которую направляют в дополнение к тому обмундированию, которым военнослужащих обеспечивает Министерство обороны РФ.
Мобилизованный поиронизировал над тем, что в преддверии зимы бойцам прислали резиновые сапоги без теплого вкладыша, а также тонкие туристические коврики и такие же спальники. К тому же в посылке оказались просроченные пряники и сушки.
Критика гуманитарной помощи от мобилизованных из разных регионов появляется в соцсетях нередко, однако ситуация в Архангельской области интересна тем, что это один из немногих в России случаев, когда власть решила публично ответить на претензии — и даже в формате видео.
В итоге в правительстве Архангельской области сказали, что критику учтут и будут на постоянной связи с командирами всех частей.
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— Не секрет, что оттуда ребята отправляются в зону СВО. И на сегодняшний день, а мы отправили груз уже по всем частям, ни одного комплекта, по словам командования частей, ребята не оставили, всё взяли с собой на территорию проведения спецоперации. Надеемся, что та помощь, которую мы направили, и те посылки, которые мы доставили от неравнодушных северян своим землякам, ребятам пригодятся, — пояснили власти региона, уточнив, что работа по обеспечению военнослужащих из Архангельской области продолжается.