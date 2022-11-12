Мобилизованный высмеял «губернаторскую посылку» и снял распаковку на видео. Что там было?

Критика гуманитарной помощи от мобилизованных из разных регионов появляется в соцсетях нередко, однако ситуация в Архангельской области интересна тем, что это один из немногих в России случаев, когда власть решила публично ответить на претензии — и даже в формате видео.



В итоге в правительстве Архангельской области сказали, что критику учтут и будут на постоянной связи с командирами всех частей.