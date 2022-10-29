Атака на Черноморский флот, новые иноагенты и Бузова в ДНР: новости вокруг СВО за
29 октября
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 25 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 29 октября.
Новые иноагенты
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate Limited, которая владеет сервисом для чтения книг по подписке. Также в список попали гендиректор сервиса Андрей Баев и бизнесмен Алексей Докучаев, а физлицами-иноагентами признаны гендиректор «Дождя»* Наталья Синдеева, ведущая Екатерина Котрикадзе и ее коллега Владимир Роменский.
МВД тем временем объявило в розыск:
- журналиста и основателя «Диссернета» Андрея Заякина, которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности;
- политика и блогера Максим Каца**; сам он утверждает, что речь идет о статье о фейках про ВС РФ;
- бывшего координатора штаба Алексея Навального*** в Вологде и главреда Sota Vision Евгения Доможирова.
Атака на Черноморский флот
Корабли Черноморского флота атаковали беспилотники. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, никакие объекты в городе не были повреждены, пострадавших в результате атаки нет. Тем не менее в городе временно прекратили ходить паромы и катера, а все трансляции с городских камер, которые ранее находились в открытом доступе, теперь будут закрыты.
— Всё, что касается видеосвидетельств, и так далее... Неоднократно я обращался, и представители нашего Минобороны, и спецслужб, потому что этого делать не нужно. Тем не менее это продолжается. Поэтому по отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров уже закончено. С теми, кто до сих пор не понял, будет проводиться специальная работа, — сказал Развожаев.
Атаку прокомментировали в Минобороны России. Главное:
- на корабли Черноморского флота совершили «террористическую атаку»;
- незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная;
- корабли, подвергшиеся атаке, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора;
- корабли и морская авиация уничтожили семь беспилотников;
- ВСУ готовили к теракту специалисты ВМС Великобритании, которые причастны к подрыву газопроводов «Северный поток».
В британском Минобороны ответили, что они непричастны к подрыву, и назвали эту информацию «выдумкой».
Приостановка зерновой сделки
После атаки на Черноморский флот Минобороны заявило, что Россия приостанавливает свое участие в зерновой сделке. Соглашение по вывозу зерна было подписано в конце июля, посредниками выступали Турция и ООН.
— В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок, — сообщили в МИД.
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Бузова в ДНР
Ольга Бузова доставила в ДНР партию гуманитарной помощи. Она помогала разгружать коробки с продуктами, лекарствами и теплыми вещами.
— Мы привезли несколько фур с гуманитарной помощью, нужной для жизни любого человека. Важно помогать всем людям и дарить им частичку любви. Сегодня я видела, как радовались детишки, когда видели меня. Эти улыбки, эта радость в их сердцах стоят дорогого. А у ребенка должно быть детство, ведь его не вернуть, — написала певица в телеграм-канале.
* Признан в РФ СМИ-иноагентом.
** Признан в РФ физлицом-иноагентом.
*** Организация «Штабы Навального» признана в РФ экстремистской.