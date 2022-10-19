Что значит военное положение и можно ли будет выезжать из Новосибирской области — объясняем в карточках

Сегодня Владимир Путин объявил о введении военного положения в новых регионах России: Херсонской и Запорожской областях, а также Луганской и Донецкой народной республиках. НГС изучил конституционный закон о военном положении и попросил новосибирского юриста Михаила Сараева разъяснить определяющие моменты.
1
Военное положение в Конституции РФ
О военном положении идет речь в статье 87 Конституции РФ: президент РФ является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе.
Режим военного положения определяется федеральным конституционным законом от 30.01.2002 года — полный текст опубликован на сайте Кремля.
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2
Что это значит и сколько времени продлится
Военное положение — это особый правовой режим, вводимый на территории страны или ее отдельных местностях. Время и начало действия военного положения устанавливаются указом президента.
Во время военного положения могут (в той мере, в которой это необходимо для обеспечения обороны страны) ограничиваться права и свободы граждан РФ, иностранных граждан и людей без гражданства. Кроме того, на граждан и организации могут возложить дополнительные обязанности.
— За всю историю Российской Федерации ранее военное положение не вводилось, — напомнил юрист Михаил Сараев. — Были только режимы контртеррористической операции на территории Чечни и Чеченской Республики. Специфика заключается в том, что военное положение может быть введено не только на территории всей Российской Федерации, но и по регионам частично.
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3
Мобилизация и понятие агрессии в сторону РФ
В законе говорится о том, что при военном положении объявляется общая или частичная мобилизация, если она не была объявлена ранее.
Под агрессией в сторону страны понимается:
— вторжение или нападение вооруженных сил иностранного
государства (группы государств);
— бомбардировка вооруженными силами иностранного государства (группы государств) территории РФ или применение любого оружия иностранным государством (группой государств) против РФ;
— блокада портов или берегов РФ;
— засылка иностранным государством (группой государств) или от имени иностранного государства (группы государств) вооруженных банд, групп, наемников.
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4
Как вводят военное положение
Военное положение вводится указом президента. Президент сообщает о введении военного положения Совету Федерации, Госдуме. В указе сообщаются: обстоятельства, дата и время введения положения, границы территории, где вводится военное положение.
Вопрос об утверждении указа рассматривает Совет Федерации в течение 48 часов с момента получения.
Если Совет Федерации не утверждает указ президента, он прекращает действие со следующего дня после дня принятия такого решения, — говорится в законе.
Так кто всё-таки принимает решение о введении военного положения?
— Во всех современных государствах с подобными формами правления, как в нашей стране, существует такое понятие, как принцип разделения властей. Где нельзя в полной мере сказать, кто принимает окончательное решение. Подразумевается некое коллегиальное понятие. То есть ввиду того, что военное положение вводится указом президента, Совет Федерации сам его ввести не может. И президент его сам ввести не может, — объяснил юрист Михаил Сараев. — Это придумано для исключения тоталитаризма, диктатуры. Чтобы важные и принципиальные решения для государства принимались несколькими ветвями власти.
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5
Как это будет выглядеть?
Главные моменты:
— усиление порядка;
— охрана военных, важных государственных и спецобъектов;
— особый режим въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда из нее, ограничение передвижения по этой территории;
— приостановление деятельности политических партий, общественных и религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ;
— привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики.
Также вводится военная цензура за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, контроль за телефонными переговорами и создание органов цензуры, занимающимися этими вопросами.
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6
Что могут конфисковать
В законе сказано, что государство может изъять необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан. Правда, с последующей выплатой стоимости изъятого имущества.
Кстати, недавно мы рассказывали, какой транспорт попадает под мобилизацию и как машины могут забирать у собственников.
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7
Можно ли мне жить в своем доме и спокойно ездить на машине?
При военном положении могут запретить или ограничить выбор места пребывания либо места жительства.
Также запрещено проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и другие массовые мероприятия. Во время военного положения могут ограничивать движение транспортных средств, имеют право проводить их досмотр.
Что касается абстрактных формулировок, они сделаны неспроста, объяснил юрист, чтобы в зависимости от ситуации можно было применять различные меры. Сейчас дополнительных актов, объясняющих каждую формулировку, нет или они засекречены.
— Есть определенная структура, то есть федеральные конституционные законы, которые занимают высшую иерархию в нормативно-правовых актах, назовем это так. Ниже идут федеральные законы. И дальше уже нормативные акты регионов, — пояснил Михаил Сараев. — В случае введения военного положения будут разрабатываться подзаконные акты, которые не должны им противоречить, а должны дополнять и объяснять информацию.
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8
Комендантский час
Да, в законе сказано, что во время военного положения вводится комендантский час — запрет находиться гражданам на улице и в общественных местах в определенное время суток. Также людей могут остановить и попросить показать паспорт. Срок задержания граждан не может превышать 30 суток.
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9
Лекарства и алкоголь
Кроме запрета на продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, по закону при военном положении вводится особый режим оборота лекарств, препаратов, содержащих наркотические и сильнодействующие вещества, а также спиртных напитков.
По словам Михаила Сараева, ограничение оборота — ограничение продажи. Но как всё это может работать на практике, опять же неизвестно:
— Такого ни разу не было. Оборот — помимо свободной продажи подразумевает и производство. Возможно, в случае необходимости предусматривается некоторое перепрофилирование предприятия под военные нужды.
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10
Запрет на выезд из страны
В законе есть несколько похожих формулировок по поводу запрета или ограничения выезда из страны или перемещение по территории, где вводится военное положение.
Вот как они звучат.
Запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства.
Комментарий юриста: «В данном пункте подразумевается эвакуация населенного пункта. Например, на основании особого распоряжения о том, что в этот пункт нельзя въехать для проживания, а те, кто там живут, обязаны из него выехать. Например, из-за угрозы окружения или захвата этого населенного пункта противоборствующей стороной».
Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
Комментарий юриста: «Особый режим — это въезд по пропускам для граждан РФ или запрет въезда иностранным гражданам. Например, город Норильск в России является городом с особым статусом. То есть, в отличие от закрытых городов, граждане РФ туда могут заехать свободно, а иностранцам только по пропуску или приглашению».
Запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации.
Комментарий юриста: «Это запрет и выезд за пределы во время всеобщей мобилизации. В случае применения этой меры может быть установлен запрет на выезд с территории страны как отдельным категориям граждан, так и вообще всем гражданам».
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11
Когда возможна эвакуация и выезд из региона
Михаил Сараев еще раз подчеркнул, что при введении военного положения будут разрабатываться дополнительные нормативно-правовые акты.
— Например, идет угроза наступления на населенный пункт. Есть у Министерства обороны опасения, что этот населенный пункт не получится удержать. В этом случае издается указание — провести срочную эвакуацию всех жителей. А всех новых прибывающих жителей в целях проживания не пускать в этот населенный пункт. Выставляются блокпосты, и никого не пускают, — объяснил он. — Если решат, что на сегодняшний день требуется всеобщая мобилизация, дается указание: всему мужскому населению, допустим с 18 до 65, запрещено покидать Российскую Федерацию. Либо женщинам-военнообязанным, которые имеют военные билеты. Теоретически под этот пункт («Запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации») можно запретить выезд абсолютно всем с территории Российской Федерации. Но в каком сценарии это может быть применено, сказать невозможно.
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