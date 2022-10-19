Путин ввел военное положение в присоединенных регионах. Что это значит для обычных людей
Объясняем закон
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что подписал указ о военном положении. Оно введено впервые в современной России. Указ, согласно российскому законодательству, уже вступил в силу, однако еще может быть отозван, если его не утвердит Совет Федерации. На это у Совфеда есть 48 часов. Если Совет Федерации не утвердит решение президента, то население об этом обязаны оповестить тем же способом, что и о самом указе ранее.
Почему объявлено военное положение?
Поводом для военного положения на территории РФ или в отдельных регионах может быть агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии. Таким могут быть вторжения иностранных военных сил, бомбардировки, блокады портов и берегов, а также другие причины, в том числе — нападение на Российскую армию, где бы она ни была. В нашем случае причиной стали действия на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где в сентябре были проведены референдумы и, согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России.
— Напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства, — заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности. — Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная дума.
Зачем нужно военное положение?
Закон говорит, что военное положение — это особый правовой режим, цель которого создание условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. Это означает, что власти смогут вводить дополнительные ограничения или принуждать к нужной им деятельности.
Какие могут быть ограничения?
Начнем с того, что на территории, где введено военное положение, не проводятся референдумы и выборы. Но это не единственная мера — закон предлагает целый перечень таких ограничений, но конкретные определяет президент в своем указе. В случае введения военного положения на его территории власти могут:
- усилить охрану общественного порядка, важных или опасных объектов;
- ввести особый режим работы;
- эвакуировать предприятия и население;
- ввести особый режим въезда и выезда, ограничить свободу передвижения;
- остановить деятельность партий и иных объединений, которые подрывают оборону и безопасность РФ;
- привлечь к работам для нужд обороны, ликвидации последствий нападения, восстановлению поврежденных объектов, участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;
- изъять имущество (но потом выплатить его стоимость);
- запретить выбор места жительства;
- запретить проведение массовых мероприятий;
- запретить забастовки;
- ограничить движение транспорта и досматривать его;
- ввести комендантский час, проверку документов, личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств;
- запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ;
- установить особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические и иные сильнодействующие вещества, спиртных напитков;
- ввести контроль за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, типографий, вычислительных центров, автоматизированных систем и СМИ, использовать их для нужд обороны;
- ввести военную цензуру, в том числе за личными письмами, сообщениями и телефонными разговорами;
- изолировать граждан стран-противников (если напали на Россию);
- запретить выезд за пределы страны;
- ввести дополнительные меры для усиления режима секретности;
- прекратить деятельность иностранных и международных организаций, если она направлена на подрыв обороны и безопасности.
Что из этого уже работает?
Согласно еще одному указу президента, который уточняет меры, предпринимаемые в связи с введением военного положения, специальные меры безопасности будут введены не только непосредственно в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, но и в других регионах. Конкретные меры будут отличаться в зависимости от близости региона к зоне боевых действий и приниматься местными властями.
В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится максимальный уровень реагирования. Высшие должностные лица и органы исполнительной власти осуществляют полномочия по проведению мобилизации экономики, отдельных мероприятий по теробороне и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, удовлетворению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Также власти наделяются полномочиями, предусмотренными законом о военном положении.
В Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе вводится средний уровень реагирования. Высшие должностные лица и органы исполнительной власти осуществляют полномочия по проведению мобилизации экономики, отдельных мероприятий по теробороне и гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС, удовлетворению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Также они могут:
- усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- эвакуировать жителей в безопасные районы и обязательно предоставить им жилье;
- ввести особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- ограничить движение транспортных средств;
- досматривать транспортные средства;
- контролировать работу объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использовать их работы для нужд обороны.
Во всех остальных регионах вводится уровень базовой готовности. Местные власти сами принимают решения о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, исполняют полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Также они могут:
- усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
- ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.
Отдельно Кремль уточнил, что государственные границы в данный момент закрывать не планируется.
Меня могут призвать в армию?
Да, если вы военнообязанный и объявлена мобилизация. Она была объявлена еще 21 сентября, в этом плане военное положение ничего не меняет.
Кто может получить отсрочку?
Здесь тоже действуют прежние правила мобилизации. Согласно федеральному закону право на отсрочку временно (до полугода) получают те, кто не годен к службе по состоянию здоровья, согласно установленному правительством положению о военно-врачебной экспертизе. Но есть и другие категории.
С начала частичной мобилизации в России Генштаб выпустил ряд уточнений по отсрочкам для некоторых других категорий граждан. К примеру, есть распоряжение не призывать военнообязанных женщин и отцов троих детей младше 16 лет (а не четырех, как это сказано в законе).
Я военнообязанный. Могу уехать?
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Согласно закону с момента объявления мобилизации запрещен выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов и федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас. Однако правительственный проект «Объясняем.рф» давал разъяснения, что при частичной мобилизации мужчинам призывного возраста не запрещается выезжать за границу. Идет в данном случае речь о призывном возрасте срочников (до 27 лет) или граждан, состоящих в запасе (зависит от звания), не уточняется.
А если в моем регионе нет военного положения?
В период действия военного положения в интересах войск и государства могут действовать и другие нормативные правовые акты, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, торговлю, поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, могут быть временно изменены форма собственности организаций, порядок и условия процедур банкротства, режим труда и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования. И вот эти меры могут действовать как на территории, где введено военное положение, так и там, где его нет. Решения принимают местные власти в зависимости от близости региона к территории, где ведутся боевые действия.