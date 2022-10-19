Путин ввел военное положение в присоединенных регионах. Что это значит для обычных людей

Зачем нужно военное положение?

Закон говорит, что военное положение — это особый правовой режим, цель которого создание условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. Это означает, что власти смогут вводить дополнительные ограничения или принуждать к нужной им деятельности.



Какие могут быть ограничения?

Начнем с того, что на территории, где введено военное положение, не проводятся референдумы и выборы. Но это не единственная мера — закон предлагает целый перечень таких ограничений, но конкретные определяет президент в своем указе. В случае введения военного положения на его территории власти могут: