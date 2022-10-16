Обстрелы городов и теракт на полигоне в Белгородской области: новости вокруг СВО за 16 октября

11 человек были убиты, еще 15 ранены. Их доставили в больницу. Двое террористов были уничтожены на месте, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Боевые действия

Белгородская область снова подверглась обстрелам со стороны Украины. Жители Белгорода слышали более десяти взрывов. Четыре человека пострадали, трое из них — члены одной семьи. Пожилой мужчина получил контузию.

— На данный момент повреждения зафиксированы в более чем двадцати домовладениях. Администрация района продолжает подомовой обход территории. С завтрашнего дня будут работать замерщики. По тем домам, которые попали в эпицентр взрыва, проведем дополнительную экспертизу, — написал в своем Тelegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.