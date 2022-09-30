ЛДНР — в Россию, Украина — в НАТО: главные новости СВО за 30 сентября

Ранее на этих территориях были проведены референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой народной республики до сих пор находятся под контролем ВСУ.



Речь президента, посвященная итогам референдума в ЛДНР, Херсоне и Запорожье, длилась чуть больше 40 минут. Мы написали краткое содержание этого послания.

