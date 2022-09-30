Что сказал Путин перед присоединением новых территорий: 40-минутная речь президента — коротко
Президент обратился к правительству, депутатам и всем гражданам страны
Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сегодня подписали документы о присоединении этих территорий к Российской Федерации. Ранее в регионах прошли референдумы по этому вопросы, результаты которых были опубликованы на днях. Церемония прошла в торжественной обстановке, в присутствии министров, членов правительства, депутатов Госдумы и высокопоставленных чиновников. Перед подписанием договоров Путин перечислил погибших героев спецоперации и попросил почтить их минутой молчания, после чего обратился к присутствующим и всем россиянам с продолжительной речью. Мы публикуем ее краткое содержание.
- Последние советские руководители развалили великую страну, разорвали по живому связи между людьми. Но прошлого не вернуть и Россия к этому не стремимся.
- Россия призывает Киев к переговорам, но территориальную принадлежность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обсуждать не будет. Теперь люди, живущие там — граждане России. Навсегда.
- Запад ведет против России гибридную войну, чтобы сделать своей колонией ради прямого грабежа, развалить ее, обречь на нищету и выживание. Для них прямая угроза — наша философия, поэтому они и покушаются на наших философов.
- Россия отстроит и восстановит ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
- США единственные в мире дважды применили ядерное оружие и создали прецедент.
- Взрывы на «Северном потоке — 2» — диверсия англосаксов. Всем понятно, кому это выгодно.
- Барыши от Второй мировой войны помогли США преодолеть последствия Великой депрессии и стать крупнейшей экономикой мира.
- США нужно сломать Россию.
- Жить по правилам США готовы политические мазохисты и другие последователи нетрадиционных политических отношений.
- Россияне вряд ли хотят, чтобы у их детей были родитель № 1 и родитель № 2.
- За нами правда, за нами Россия.