Что сказал Путин перед присоединением новых территорий: 40-минутная речь президента — коротко

Президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сегодня подписали документы о присоединении этих территорий к Российской Федерации. Ранее в регионах прошли референдумы по этому вопросы, результаты которых были опубликованы на днях. Церемония прошла в торжественной обстановке, в присутствии министров, членов правительства, депутатов Госдумы и высокопоставленных чиновников. Перед подписанием договоров Путин перечислил погибших героев спецоперации и попросил почтить их минутой молчания, после чего обратился к присутствующим и всем россиянам с продолжительной речью. Мы публикуем ее краткое содержание.