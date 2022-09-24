Заочникам — повестка, айтишникам — отсрочка? Главные новости СВО за 23 сентября
Рассказываем обо всём, что произошло за последние сутки
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня — 23 сентября.
В Минобороны уточнили, кто не попадет под частичную мобилизацию
Министерство обороны объявило, что граждане ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации. Согласно информации министерства, на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлекать людей с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
- IT-компании (сотрудники, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации, а также в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры);
- компании российских операторов связи (сотрудники, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования);
- СМИ, включенные в перечень системообразующих (в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем / редакцией / издателем зарегистрированного средства массовой информации / вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве / распространении продукции СМИ);
- банковской сферы (обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение).
— Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ, — заявили в Минобороны.
Студентов-заочников могут призвать по частичной мобилизации
Студентов-заочников российских вузов могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Объясняем.рф».
— Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации, — говорится в сообщении.
Мобилизованным сохранили рабочие места
Правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Трудовые договоры с призванными по частичной мобилизации приостановят, но не расторгнут.
— Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.
Открылась горячая линия по мобилизации
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C 22 сентября в России задействована горячая линия для решения вопросов по частичной мобилизации. Ее номер 122. Часто задаваемые вопросы россиян по частичной мобилизации правительство опубликует на сайте «Объясняем.рф».
Полезные материалы о мобилизации
Более подробно о том, что можно (или нужно) и нельзя делать во время мобилизации, а также о многом другом мы рассказали в следующих материалах:
- разъяснения от Минобороны по частичной мобилизации;
- в каком порядке будут призывать россиян на частичную мобилизацию;
- как будет проходить призыв;
- что будет, если не явиться по повестке;
- можно ли выехать за границу во время мобилизации;
- что делать тем, кто живет в городе не по прописке;
- что делать, если повестка пришла человеку на больничном;
- кому положена отсрочка при мобилизации;
- какие выплаты полагаются мобилизованным;
- будут ли мобилизовать женщин (и что им делать в случае мобилизации);
- кого не призовут по состоянию здоровья;
- могут ли призвать тех, кто не проходил срочную службу;
- что нужно взять с собой призывнику;
- нужно ли всегда носить с собой военный билет;
- как забронировать сотрудника, попавшего под мобилизацию;
- при каких условиях отца не призовут по мобилизации;
- можно ли избежать призыва из-за сексуальной ориентации или пацифистского мировоззрения.