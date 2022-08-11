Анатолия Локтя назвали возможным преемником Зюганова
Политологи рассказали, кто может заменить лидера КПРФ
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать преемником лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Такой прогноз составили авторы доклада «Левая повестка — 2022 в России и мире: вызовы, возможности, новые лидеры».
— Геннадий Андреевич Зюганов, при всем к нему уважении, в силу возраста не может стать лидером новой волны, — указал один из авторов доклада Олег Бондаренко в ходе презентации в ТАСС. — В нашем докладе представлены фамилии потенциальных лидеров КПРФ.
Все они — политики-коммунисты из разных городов страны. Среди них есть и Анатолий Локоть.
Потенциальными преемниками Зюганова, по мнению исследователей, сейчас являются:
- Анатолий Локоть, мэр Новосибирска;
- Алексей Русских, губернатор Ульяновской области;
- Андрей Клычков, губернатор Орловской области;
- Денис Парфенов, депутат Государственной думы;
- Сергей Шаргунов, депутат Государственной думы.
Авторы доклада о левых силах считают, что обновление пойдет на пользу коммунистической партии, так как новые партийные постулаты наверняка будут сформированы с учетом современных идей. Одной из таких идей может стать отказ от сталинизма.
— Когда я говорю про «обнуление», я не имею в виду, что КПРФ возьмет и закончится, — добавил Бондаренко. — Наоборот, она может стать еще более сильной партией после того, как произойдет некое обновление. После того как те самые замшелые сталинисты в руководстве партии сменятся кем-то более прогрессивным.
При этом в 2019 году Анатолий Локоть поддержал установку памятника Сталину в Новосибирске. Против выступал художественный совет мэрии и некоторые новосибирцы. Бюст хотели установить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте, но и в Минобороны РФ инициативной группе отказали. Тогда памятник поставили на территории новосибирского обкома КПРФ.