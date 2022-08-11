Анатолия Локтя назвали возможным преемником Зюганова

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать преемником лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Такой прогноз составили авторы доклада «Левая повестка — 2022 в России и мире: вызовы, возможности, новые лидеры».

— Геннадий Андреевич Зюганов, при всем к нему уважении, в силу возраста не может стать лидером новой волны, — указал один из авторов доклада Олег Бондаренко в ходе презентации в ТАСС. — В нашем докладе представлены фамилии потенциальных лидеров КПРФ.

