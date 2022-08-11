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Анатолия Локтя назвали возможным преемником Зюганова

Политологи рассказали, кто может заменить лидера КПРФ

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Анатолий Локоть дважды избирался на пост мэра: в 2014 и в 2019 годах

Анатолий Локоть дважды избирался на пост мэра: в 2014 и в 2019 годах

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть может стать преемником лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Такой прогноз составили авторы доклада «Левая повестка — 2022 в России и мире: вызовы, возможности, новые лидеры».

— Геннадий Андреевич Зюганов, при всем к нему уважении, в силу возраста не может стать лидером новой волны, — указал один из авторов доклада Олег Бондаренко в ходе презентации в ТАСС. — В нашем докладе представлены фамилии потенциальных лидеров КПРФ.

Все они — политики-коммунисты из разных городов страны. Среди них есть и Анатолий Локоть.

Потенциальными преемниками Зюганова, по мнению исследователей, сейчас являются:

  • Анатолий Локоть, мэр Новосибирска;
  • Алексей Русских, губернатор Ульяновской области;
  • Андрей Клычков, губернатор Орловской области;
  • Денис Парфенов, депутат Государственной думы;
  • Сергей Шаргунов, депутат Государственной думы.

Авторы доклада о левых силах считают, что обновление пойдет на пользу коммунистической партии, так как новые партийные постулаты наверняка будут сформированы с учетом современных идей. Одной из таких идей может стать отказ от сталинизма.

— Когда я говорю про «обнуление», я не имею в виду, что КПРФ возьмет и закончится, — добавил Бондаренко. — Наоборот, она может стать еще более сильной партией после того, как произойдет некое обновление. После того как те самые замшелые сталинисты в руководстве партии сменятся кем-то более прогрессивным.

При этом в 2019 году Анатолий Локоть поддержал установку памятника Сталину в Новосибирске. Против выступал художественный совет мэрии и некоторые новосибирцы. Бюст хотели установить возле здания Дома офицеров на Красном проспекте, но и в Минобороны РФ инициативной группе отказали. Тогда памятник поставили на территории новосибирского обкома КПРФ.

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