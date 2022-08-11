Швейцария планирует представлять интересы Украины в России: новости вокруг спецоперации за 10 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 10 августа.

Новое дело Марины Овсянниковой

У бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой прошли обыски по делу о фейках про армию. Об этом сообщил сегодня её адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, обыск проходит по делу о «публичном распространении заведомо ложной информации» о Вооруженных силах России (207.3 УК). Прежде Овсянникову дважды штрафовали по статье о «дискредитации» Вооруженных сил. Сама Овсянникова заявила, что поводом для возбуждения уголовного дела стал ее «протест на Софийской набережной».