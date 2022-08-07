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Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского: новости вокруг военной операции за 6 августа

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Эрдоган и Путин договорились по ряду экономических вопросов

Эрдоган и Путин договорились по ряду экономических вопросов

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 6 августа.

Итоги переговоров Путина и Эрдогана


5 августа в Сочи прошли переговоры глав России и Турции. В ходе встречи, в частности, обсуждалась возможность использовать на территории Турции карту «Мир». Эрдоган сообщил, что страны планируют развивать экономическое сотрудничество и довести товарооборот до 100 миллиардов долларов. Также Эрдоган заявил, что предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции.

Смерть замглавы Новокаховской военно-гражданской администрации


В Новой Каховке погиб замглавы местной военно-гражданской администрации Виталий Гур. Он скончался в реанимации после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

Снижать потребление газа в Европе готовы не все


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5 августа страны Евросоюза одобрили чрезвычайный план по снижению потребления газа на 15% в предстоящую зиму. Однако Венгрия и Польша план не поддержали. Несогласие этих стран на решение Евросоюза не повлияло. Меры принимаются для того, чтобы «подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия». Об этом говорится в заявлении на сайте Евросоюза.

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