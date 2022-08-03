Китайцам выгоднее не сбивать Пелоси, а захватить после ее визита пролив на Тайвань и острова в нем

— Почему именно сейчас давняя проблема Тайваня стала такой острой? Связано ли это с положением во внутренних делах Китая?



— Чем отличается Си Цзиньпин от всех остальных предыдущих генеральных секретарей Китайской коммунистической партии? Он является действующим военнослужащим и кадровым выходцем из министерства обороны Китая. Военные для Китая — это топ, государствообразующая группа, которая, по сути, создала современную Китайскую Народную Республику. Они играют ключевую роль в формировании политического контекста в Китае. Первая должность, которую Си занимал в своей политической жизни, — секретарь министра обороны Гэн Бяо, друга своего отца. Отец его Си Чжунсюнь был очень известным деятелем гражданской войны и войны с Японией. В 2009 году, в отличие от многих генеральных секретарей, еще за три года до назначения на эту должность, Си Цзиньпин стал заместителем председателя Центрального военного комитета. По сути, это был пост заместителя верховного главнокомандующего. То есть еще до того момента, как он пришел к власти. Это очень важно понимать в контексте нынешней ситуации.

