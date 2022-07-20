Новая пионерия: в «Артеке» прошло первое собрание российского движения детей и молодежи

— Новое движение — еще раз отдельно это подчеркну — появляется благодаря вашей инициативе, на основе ваших идей и предложений как общедоступное, современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека, подростка. Вы, именно вы — его соавторы, и именно вам решать, каким оно будет, — заявил Владимир Путин в самом начале этой встречи.