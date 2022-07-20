Новая пионерия: в «Артеке» прошло первое собрание российского движения детей и молодежи
Название ему еще не придумали
В детском центре «Артек» в Крыму 20 июля состоялось учредительное собрание российского движения детей и молодежи. Как сообщает «Интерфакс» председатель собрания Ирина Антонова по его итогам заявила, что решение об учреждении движения и его устав приняли. Теперь документы будут переданы в Минюст для регистрации, а дальше пойдет процесс формирования региональных отделений.
Сегодня же было принято решение, что наблюдательный совет нового движения возглавит Владимир Путин. Об этом стало известно во время встречи президента с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена», которая прошла в онлайн-формате.
— Новое движение — еще раз отдельно это подчеркну — появляется благодаря вашей инициативе, на основе ваших идей и предложений как общедоступное, современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека, подростка. Вы, именно вы — его соавторы, и именно вам решать, каким оно будет, — заявил Владимир Путин в самом начале этой встречи.
Должность главы наблюдательного совета Путину предложила одна из участниц — Анастасия из Санкт-Петербурга. Он принял предложение и заявил, что «общение с новым движением» пойдет на пользу ему и его коллегам.