Саммит G7 и запрет на импорт золота. Главные новости вокруг спецоперации за 26 июня

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 26 июня.



Саммит G7

Лидеры стран «большой семерки» (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) собрались в Германии. Многие из обсуждаемых вопросов были связаны с конфликтом на Украине. Прозвучали следующие тезисы: