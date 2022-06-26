Саммит G7 и запрет на импорт золота. Главные новости вокруг спецоперации за 26 июня
Рассказываем, что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 26 июня.
Саммит G7
Лидеры стран «большой семерки» (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) собрались в Германии. Многие из обсуждаемых вопросов были связаны с конфликтом на Украине. Прозвучали следующие тезисы:
- Bloomberg: страны G7 обязуются бессрочно поддерживать Украину;
- Байден утверждал, что Путин хотел развалить НАТО и западный альянс, но этого не произошло;
- Джонсон подчеркнул, что цена отказа от поддержки Украины будет выше той, что Запад платит за нее сейчас;
- Шольц добавил, что Запад «остается единым, остается вместе», и это их сигнал Путину.
Запрет на импорт золота
Такой запрет, касающийся российского золота, намерены ввести все страны «большой семерки». Об этом сообщили Джо Байден и Борис Джонсон. Как сообщили в британском правительстве, санкции стран не распространятся на уже приобретенное золото. Тем не менее эту санкцию называют серьезным ударом по бюджету РФ.
— Это вторая по уровню доходов статья экспорта России после энергетики. Она составляет 19 миллиардов долларов в год, причем основная часть приходится на страны G7. Это значительно, — приводит ТАСС слова Энтони Блинкена, госсекретаря США.
Глава Евросовета заявил, что Евросоюз готов изучить возможность введения аналогичного запрета, но важно, чтобы санкции не навредили экономике самой Европы.
Дефолт?
Как пишет Bloomberg, Россия находится в «нескольких часах» от дефолта. Причина — в западных санкциях.
По информации агентства, льготный срок выплат на сумму около 100 миллионов долларов по внешним долговым обязательствам истекает в воскресенье. Агентство предполагает, что официального объявления дефолта не будет, однако если инвесторы не получат свои дивиденды, то формально случится «факт неисполнения долговых обязательств».
Ситуация на границах
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Глава Крыма сообщил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать в приграничных территориях полуострова до 10 июля. При этом он подчеркнул, что ситуация на полуострове находится под контролем.
Белогородское МЧС рассказало о том, что жители области начали получать звонки с иностранных номеров. Белгородцам сообщают о якобы готовящейся эвакуации приграничных районов. В МЧС объяснили, что эта информация ложная.