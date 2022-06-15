Все там будут: Zara и Pull&Bear стали продавать в Wildberries (и другие новости вокруг спецоперации 14 июня)

Евросоюз отключил от системы SWIFT Сбер, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Решение было принято в рамках шестого пакета санкций против России, опубликованного в начале июня. О том, как скажется отключение на работе банков и жизни россиян, мы рассказывали в этом материале.

Минфин засекретил бюджетную отчетность

Минфин России опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-май 2022 года. В этот раз министерство представило только общие данные о доходах и расходах казны — без информации об источниках финансирования дефицита бюджета, исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также без уточненных данных об исполнении бюджета за предыдущие месяцы. В Минфине объяснили, что формат публикации изменился, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций.