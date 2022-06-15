Все там будут: Zara и Pull&Bear стали продавать в Wildberries (и другие новости вокруг спецоперации 14 июня)
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 14 июня.
Госдума усилила наказание «за создание угроз национальной безопасности» (пока в первом чтении)
Госдума 14 июня приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России и участие в военных действиях против нее. Если законопроект пройдет все чтения в неизменном виде, в России появится наказание за «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» — штраф от 100 до 500 тысяч рублей или от 2 до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия — от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 млн рублей.
Появляются и другие санкции. Участие граждан России в военных действиях против интересов страны за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Аналогичное наказание будет за переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет наказываться лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн рублей.
Три российских банка отключены от системы SWIFT
Евросоюз отключил от системы SWIFT Сбер, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Решение было принято в рамках шестого пакета санкций против России, опубликованного в начале июня. О том, как скажется отключение на работе банков и жизни россиян, мы рассказывали в этом материале.
Минфин засекретил бюджетную отчетность
Минфин России опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-май 2022 года. В этот раз министерство представило только общие данные о доходах и расходах казны — без информации об источниках финансирования дефицита бюджета, исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также без уточненных данных об исполнении бюджета за предыдущие месяцы. В Минфине объяснили, что формат публикации изменился, чтобы минимизировать риски введения дополнительных санкций.
— Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельные лица возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.
Одежда Zara и Pull&Bear вернулась (но в обход)
В России снова стали продаваться товары брендов Zara и Pull&Bear. Правда, не в фирменных магазинах — продукция появилась в каталоге онлайн-ритейлера Wildberries. Ранее на Wildberries стали доступны вещи бренда Massimo Dutti, который входит в ту же группу компаний Inditex. Wildberries недавно ввел комиссию за возврат неподошедших товаров, о том, законно ли это, мы рассказывали в этом материале.
Верховная рада предлагает списать госдолг Украины
В Верховную раду внесли проект обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать с зарубежными кредиторами переговоры о списании государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины. По данным ТАСС, госдолг Украины составляет 56,83 млрд долларов, до конца этого года необходимо выплатить 3,4 млрд.
Еще одно предложение — запретить на произведения граждан РФ и установить ограничения на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий.
Путин обсудит спецоперацию с военными корреспондентами
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что во время Петербургского международного экономического форума ожидается встреча президента с военкорами российских СМИ. Он обсудит с ними спецоперацию. Дата встречи не уточняется, однако известно, что Путин прибудет в Санкт-Петербург 16 июня.
Товары из Запорожья теперь «сделаны в России»
Продукцию Запорожской области начали сертифицировать как выпущенную в ДНР или России. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
— Юридически так получилось, что мы уже не Украина, но еще и не Россия. В эту серую зону попала масса крупных производств, то есть десятки заводов и всех тех инициативных людей, которые обеспечивают сотни и тысячи рабочих мест. Сейчас нам пошли навстречу, — цитирует Рогова РИА Новости.