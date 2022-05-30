Упрощенное гражданство РФ для сирот и продажа кубка «Евровидения». Главное вокруг спецоперации на Украине за 30 мая

Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил Стамбул в качестве места проведения встречи представителей России, Украины и ООН. Предыдущая очная встреча российской и украинской делегаций прошла как раз в Стамбуле, но это было еще в марте. На прошлой неделе сообщалось, что переговоры Украины и России временно заморожены.

Netflix официально ушел из России

Онлайн-кинотеатр Netflix подтвердил агентству AFP, что сервис отключен для российских пользователей. О приостановке работы в России Netflix объявил в марте, но тогда у многих пользователей еще оставались подписки. Аннулировать их обещали по истечении оплаченного срока. По словам представителя компании, эти сроки истекли. С 27 мая сайт и приложение Netflix перестали открываться на территории России.