Снижение ключевой ставки и возвращение McDonald’s. Главное вокруг спецоперации на Украине за 26 мая

Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на три процентных пункта, до 11% годовых. В пресс-службе отмечают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако по прогнозу ЦБ РФ «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году». Накануне Владимир Путин заявил, что по итогу 2022 года ожидается инфляция 15%.