Снижение ключевой ставки и возвращение McDonald’s. Главное вокруг спецоперации на Украине за 26 мая
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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы будем сообщать вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 26 мая.
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на три процентных пункта, до 11% годовых. В пресс-службе отмечают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако по прогнозу ЦБ РФ «с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году». Накануне Владимир Путин заявил, что по итогу 2022 года ожидается инфляция 15%.
28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. В последнее время ставку постепенно снижают, предыдущее понижение ключевой ставки с 17 до 14% годовых произошло 29 апреля.
Дело против Юрия Шевчука дошло до суда
Дзержинский суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Протокол в отношении музыканта составили по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация российской армии). Так силовики отреагировали на эмоциональное выступление музыканта в Уфе, в ходе которого он прокомментировал спецоперацию на территории Украины.
McDonald’s откроется 12 июня (но другой)
McDonald’s под новым брендом рассчитывает открыться в России 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в компании. Новое название сети пока не называют, обновленный бренд обещают представить в ближайшее время. Ожидается, что первым откроется ресторан на «Пушкинской» — самый старый McDonald’s России.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы поддержат возобновление работы ресторанов McDonald's под новым брендом. Он говорит, что в заведениях останется привычное меню. На прошлой неделе стало известно, что сеть ресторанов была продана российскому предпринимателю Александру Говору — учредителю компании «ГиД», которая управляла 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
В России подорожала соль
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В марте 2022 года стоимость 1 кг соли в магазинах выросла в среднем на 23%, если сравнивать с мартом 2021 года: с 13,8 до 17,07 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. В апреле годовой рост цен составил почти 32%: соль стоила 18,3 рубля за 1 кг. По информации издания, последний раз соль дорожала за месяц больше чем на 2 рубля в 2006 году на фоне слухов о прекращении поставок с Украины.