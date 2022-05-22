Обстрел Курской области и контрсанкции. Главное о спецоперации на Украине за 21 мая

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.



Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 21 мая.



Ответ на санкции

20 мая МИД Канады внес в санкционный список против России 26 человек. Москва не осталась в стороне: накануне МИД РФ опубликовал поименный список 26 граждан Канады, которым запрещен въезд в страну. Среди них командующие ВВС и сухопутных войск, супруга премьер-министра Канады, чиновники и топ-менеджеры.