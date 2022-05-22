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Спецоперация на Украине

Обстрел Курской области и контрсанкции. Главное о спецоперации на Украине за 21 мая

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Российские ракеты уничтожили под Житомиром крупную партию вооружений из США и Европы

Российские ракеты уничтожили под Житомиром крупную партию вооружений из США и Европы

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24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 21 мая.

Ответ на санкции

20 мая МИД Канады внес в санкционный список против России 26 человек. Москва не осталась в стороне: накануне МИД РФ опубликовал поименный список 26 граждан Канады, которым запрещен въезд в страну. Среди них командующие ВВС и сухопутных войск, супруга премьер-министра Канады, чиновники и топ-менеджеры.

В МИД России сообщили, что в ближайшее время будут приняты новые контрмеры в ответ на враждебные действия правительства Канады.

Также черный список России пополнили 963 гражданина США. В министерстве отметили, что контрсанкции РФ нацелены на то, чтобы заставить американские власти изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии.

«Азовсталь»

Российские следователи установили, что к обстрелам Мариуполя в феврале-апреле этого года причастны военнослужащие морской пехоты ВСУ, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные, сдавшиеся в плен из «Азовстали», должны быть освобождены по процедуре обмена.

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Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

— Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало всё это заблокированным на «Азовстали». Дальше всё зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, Российская Федерация. Военные в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена, — сообщил Зеленский.

Однако глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над сдавшимися с «Азовстали» боевиками неизбежен.

Глава ДНР считает, что на «Азовстали» еще могут скрываться украинские военные

Глава ДНР считает, что на «Азовстали» еще могут скрываться украинские военные

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Экономика

Основные моменты — тезисно:

  • финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила о прекращении поставок газа из России;
  • Россия обсуждает с властями Таиланда возможность локализации в РФ производства автомобильных запчастей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

НАТО

В мире продолжаются споры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Лидер турецкой партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что это будет обозначать «продолжение войны».

— Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны на Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества, — сказал он.

На что американский президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс вынес предложение об исключении Турции из НАТО.

Другие новости политики к этому часу:

  • приграничные села Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что обошлось без пострадавших;
  • ракетами «Калибр» в Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и техники из США и Европы, доставленная для группировки украинских войск в Донбассе, сообщило Минобороны России;
  • население ДНР и ЛНР самостоятельно определит статусы своих государств в ближайшее время;
  • глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, которым на территории республики устанавливается курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну.

В плену на Украине остается один военный из Свердловской области. Остальных сумели вернуть домой. Почитайте, как объяснила это Татьяна Мерзлякова, свердловский уполномоченный по правам человека.

Все новости о спецоперации мы собираем в специальном разделе.

ДНР и ЛНРНАТОсанкцииконтрсанкцииспецоперация на Украине«Азовсталь»
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