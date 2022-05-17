«Более патриотично настроены»: депутат Госдумы объяснил, почему селяне чаще новосибирцев гибнут на Украине

В распоряжении НГС оказалась запись встречи депутата Госдумы со студентами и преподавателями НГУ. В процессе обсуждения спецоперации на Украине он отметил, что происходящее в соседней стране имеет один плюс — разделение по политическим убеждениям.



— Здесь происходит прежде всего в интеллектуально-культурологической сфере разделение. <…> Мы в Москве спорили недавно, кто поддерживает президента — 85%. «Это, наверное, на периферии». Конечно, на периферии. Смотрите, куда возвращается «груз 200» сегодня. В Новосибирске практически нет. Все погибшие люди — ребята из сельских территорий: Усть-Тарка, Колывань, Барабинск, Татарка, Кыштовка. То есть мы сегодня хороним ребят, которые из села. Ребята, которые контрактники, офицеры, прапорщики, — говорит на записи Иванинский.

