«Более патриотично настроены»: депутат Госдумы объяснил, почему селяне чаще новосибирцев гибнут на Украине
Олег Иванинский ездит по университетам с беседами о патриотизме
Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Олег Иванинский прокомментировал свое заявление о потерях во время спецоперации на Украине. Накануне на встрече в Новосибирском государственном университете (НГУ) он заявил, что чаще всего гибнут представители сельских территорий. Парламентарий в беседе с журналистом НГС пояснил, что имел в виду.
Иванинский 11 мая в своем Telegram-канале сообщил, что провел встречу с преподавателями и студентами НГУ в рамках цикла «Уроки мужества», где поднимались вопросы необходимости спецоперации, политической ситуации в стране, свободе слова и независимости СМИ. Издание Tayga.info, заблокированное Роскомнадзором,
В распоряжении НГС оказалась запись встречи депутата Госдумы со студентами и преподавателями НГУ. В процессе обсуждения спецоперации на Украине он отметил, что происходящее в соседней стране имеет один плюс — разделение по политическим убеждениям.
— Здесь происходит прежде всего в интеллектуально-культурологической сфере разделение. <…> Мы в Москве спорили недавно, кто поддерживает президента — 85%. «Это, наверное, на периферии». Конечно, на периферии. Смотрите, куда возвращается «груз 200» сегодня. В Новосибирске практически нет. Все погибшие люди — ребята из сельских территорий: Усть-Тарка, Колывань, Барабинск, Татарка, Кыштовка. То есть мы сегодня хороним ребят, которые из села. Ребята, которые контрактники, офицеры, прапорщики, — говорит на записи Иванинский.
Он также добавил, что не стоит противопоставлять сельских жителей с городскими, и выразил желание, чтобы «национальная гордость и патриотизм не были виртуальными понятиями».
В беседе с журналистом НГС Иванинский отметил, что регулярно проводит встречи со студентами, на которых поднимает вопросы патриотизма.
— Я имел в виду, что сегодня, когда мы говорим о патриотизме, о поддержке населением специальной военной операции, о поддержке президента, все люди независимо от образования и социального происхождения [поддерживают]… Некоторые [СМИ] пытались привязать к тому, что в селе контрактникам больше платят зарплату. Я не согласен с этим. Я считаю, что там ребята просто более патриотично настроены, — заявил депутат.
Он подчеркнул, что на встречах рассказывает о личном опыте присутствия в зоне проведения спецоперации. В беседах, по его словам, участвуют не только городские жители, но и сельская молодежь.
— Некоторые запрещенные средства массовой информации пытаются дискредитировать нашу встречу. Я думаю, это просто от зависти, — резюмировал Иванинский.
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НГС направил в пресс-службу НГУ запрос с просьбой пояснить цель и задачи проведения мероприятия с участием Олега Иванинского.
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