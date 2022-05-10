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Путин придумал, как победить лесные пожары

У чиновников появится новый целевой показатель в работе

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Президент призвал менять то, что не работает

Президент призвал менять то, что не работает

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Президент РФ Владимир Путин провел 10 мая совещание о текущих природных пожарах в стране.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян, вчера посетивший Красноярский край, где зафиксирован самый большой ущерб от стихии, отчитался о четырех тысячах лесных пожаров в России с начала 2022 года.

Оценивая нынешнюю работу на местах, Владимир Путин сказал:

— Если мы видим, что что-то не работает или работает не так, как нужно, нужно ситуацию менять.

В связи с этим президент поручил подготовить указ о целевом показателе по сокращению площади лесных пожаров для каждого региона и в целом по стране.

Владимир Путин заявил, что нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, когда лесные пожары стали самыми интенсивными и продолжительными за последние годы. Также президент добавил, что масштабные лесные пожары подрывают усилия по сохранению климата.

Глава РФ заявил, что значительный материальный ущерб от природных пожаров в РФ в этом году уже очевиден. По предварительным оценкам, уже уничтожено около 700 жилых домов, не считая дач.

Наибольший ущерб населенным пунктам нанесен в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Омской областях.

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