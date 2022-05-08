Сибирь в огне: 700 домов сгорели, 12 человек погибли, еще сотни — остались без жилья

С пятницы, 6 мая, в регионах Сибири резко обострилась обстановка с пожарами. Сильный ветер и сухая погода приводят к тому, что любое возгорание распространяется стремительно.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Красноярском крае, где за 7 и 8 мая, по данным правительства региона, сгорели 518 домов, 309 других строений и 61 автомобиль. Единая дежурная диспетчерская служба сообщила о семи погибших жителях. Еще 19 человек пострадали, в том числе шестеро пожарных. 14 человек госпитализированы. За развитием событий в крае наши коллеги из NGS24.RU следят в онлайн-трансляции.