Сибирь в огне: 700 домов сгорели,
12 человек погибли, еще сотни — остались без жилья
Сильнее всего пострадал Красноярский край: там погибли
С пятницы, 6 мая, в регионах Сибири резко обострилась обстановка с пожарами. Сильный ветер и сухая погода приводят к тому, что любое возгорание распространяется стремительно.
Самая тяжелая ситуация сложилась в Красноярском крае, где за 7 и 8 мая, по данным правительства региона, сгорели 518 домов, 309 других строений и 61 автомобиль. Единая дежурная диспетчерская служба сообщила о семи погибших жителях. Еще 19 человек пострадали, в том числе шестеро пожарных.
Огонь прошелся уже по 60 населенным пунктам региона, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Красноярские власти запросили помощь у соседних субъектов — откликнулась группировка ГУ МЧС по Алтайскому краю, в соседний регион отправились
Из Москвы в Красноярский край 8 мая экстренно вылетели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и врио главы МЧС России Александр Чуприян, сообщили в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.
В ночь на 8 мая президент Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Глава государства сказал, что всем пострадавшим надо помочь, а всё сгоревшее — восстановить в кратчайшие сроки. Руководитель региона заверил, что никто без помощи не останется.
Уже 8 мая власти Красноярского края пообещали начать выплачивать помощь погорельцам с
Многие жители пострадавших от огня населенных пунктов Красноярского края спрашивали в соцсетях, почему для тушения не задействовали авиацию. В МЧС региона на это ответили, что при таком сильном ветре (скорость порывов достигала
Стихия бушует и в других сибирских регионах. В Называевске Омской области
Еще два поселка загорелись 7 мая в Иркутской области. В Половино-Черемхово Тайшетского района сгорели
Горят поселки в Кемеровской области. По данным МЧС, за последние сутки в трех округах Кузбасса сгорели
При этом, например, в Зауралье благодаря усилиям пожарных удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. В Курганской области существовала такая угроза, но пока ее удалось избежать. Всего же огонь прошелся более чем по 10 тысячам гектаров в регионе.