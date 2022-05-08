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Сибирь в огне: 700 домов сгорели, 12 человек погибли, еще сотни — остались без жилья

Сильнее всего пострадал Красноярский край: там погибли 7 человек и сгорело более 500 домов

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Измотанные пожарные в Уяре (Красноярский край) <nobr class="_">7 мая</nobr>

Измотанные пожарные в Уяре (Красноярский край) 7 мая

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С пятницы, 6 мая, в регионах Сибири резко обострилась обстановка с пожарами. Сильный ветер и сухая погода приводят к тому, что любое возгорание распространяется стремительно.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Красноярском крае, где за 7 и 8 мая, по данным правительства региона, сгорели 518 домов, 309 других строений и 61 автомобиль. Единая дежурная диспетчерская служба сообщила о семи погибших жителях. Еще 19 человек пострадали, в том числе шестеро пожарных. 14 человек госпитализированы. За развитием событий в крае наши коллеги из NGS24.RU следят в онлайн-трансляции.

Огонь прошелся уже по 60 населенным пунктам региона, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Красноярские власти запросили помощь у соседних субъектов — откликнулась группировка ГУ МЧС по Алтайскому краю, в соседний регион отправились 50 человек личного состава и 10 единиц техники.

Из Москвы в Красноярский край 8 мая экстренно вылетели министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и врио главы МЧС России Александр Чуприян, сообщили в официальном Telegram-канале Минприроды РФ.

Последствия пожара в селе Белый Яр (Красноярский край)

Последствия пожара в селе Белый Яр (Красноярский край)

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В ночь на 8 мая президент Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Глава государства сказал, что всем пострадавшим надо помочь, а всё сгоревшее — восстановить в кратчайшие сроки. Руководитель региона заверил, что никто без помощи не останется.

Выгоревшая деревня Талажанка (Красноярский край)

Выгоревшая деревня Талажанка (Красноярский край)

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Уже 8 мая власти Красноярского края пообещали начать выплачивать помощь погорельцам с 11 мая. Сначала погорельцы получат по 15 тысяч рублей — это первичная единовременная адресная помощь, сообщил губернатор.

Местные жители тушат лесной пожар в Минусинском районе (Красноярский край)

Местные жители тушат лесной пожар в Минусинском районе (Красноярский край)

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Многие жители пострадавших от огня населенных пунктов Красноярского края спрашивали в соцсетях, почему для тушения не задействовали авиацию. В МЧС региона на это ответили, что при таком сильном ветре (скорость порывов достигала 40 м/с) использовать авиацию невозможно.

Погорельцы из Уяра на встрече с представителем губернатора Красноярского края

Погорельцы из Уяра на встрече с представителем губернатора Красноярского края

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Стихия бушует и в других сибирских регионах. В Называевске Омской области 6 мая огонь уничтожил 88 зданий. В тот же день еще один пожар случился в омской Новоалександровке. В поселке сгорели 24 строения, без жилья остались 46 человек.

Последствия пожара в Называевске (Омская область)

Последствия пожара в Называевске (Омская область)

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Еще два поселка загорелись 7 мая в Иркутской области. В Половино-Черемхово Тайшетского района сгорели 6 домов и школа, в Моргудоне Братского района — 35 дачных домов, погибла пенсионерка. Тушение осложнялось сильным ветром. Из-за пожаров в регионе ввели режим ЧС.

Последствия пожаров в Иркутской области

Последствия пожаров в Иркутской области

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Горят поселки в Кемеровской области. По данным МЧС, за последние сутки в трех округах Кузбасса сгорели 98 домов. В Единой диспетчерской службе NGS42.RU рассказали о четырех погибших.

При этом, например, в Зауралье благодаря усилиям пожарных удалось предотвратить переход огня на населенные пункты. В Курганской области существовала такая угроза, но пока ее удалось избежать. Всего же огонь прошелся более чем по 10 тысячам гектаров в регионе.

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