Третий раунд переговоров России и Украины завершился

В Белоруссии завершился третий раунд переговоров России и Украины. Стороны вновь встретились в Беловежской пуще, ранее Кремль анонсировал несколько условий прекращения спецоперации: Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР. Украина также должна внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок».
Михаил Подоляк, член украинской делегации, сообщил, что в результате переговоров появились позитивные подвижки в «улучшении логистики гуманитарных коридоров». Эти изменения обеспечат более эффективную помощь людям. Также, по его словам, продолжаются интенсивные консультации Украины и РФ по вопросам урегулирования, включая прекращение огня. Тем не менее Подоляк уверен, что на сегодняшний день «результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет».
Глава российской делегации Владимир Мединский также прокомментировал переговоры. Он считает, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной не оправдались. РФ надеялась подписать на переговорах с Украиной хотя бы протокол, но ничего подписать не удалось. Однако переговоры будут продолжены и в дальнейшем.
— Российская сторона надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверения, — заявил Мединский.
Депутат Леонид Слуцкий разделяет пессимизм своих коллег.
— Переговоры РФ и Украины будут быстро продолжены, но Москва не тешит себя иллюзией, что в следующий раз будет достигнут результат, — сказал депутат.
Военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Ранее Киев заявлял, что главным итогом переговоров должно стать полное прекращение огня. Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Тогда стороны договорились о гуманитарных коридорах, однако 7 марта Владимир Мединский заявил, что практически ни один гуманитарный коридор не сработал. В тот же день Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам: президент пообещал выплаты за погибших на Украине солдат.
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