Третий раунд переговоров России и Украины завершился

Военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Ранее Киев заявлял, что главным итогом переговоров должно стать полное прекращение огня. Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Тогда стороны договорились о гуманитарных коридорах, однако 7 марта Владимир Мединский заявил, что практически ни один гуманитарный коридор не сработал. В тот же день Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам: президент пообещал выплаты за погибших на Украине солдат.