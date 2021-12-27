«Запад не сказал «ваши предложения неприемлемы, идите прочь». Переводчик Горбачева про новый диалог США и России

— Как я понял по сообщениям о разговоре Путина и Си Цзиньпина, Китай поддерживает российскую позицию. Важно это или нет? Наверняка это учитывается и нами, и американцами. Но это далеко не решающий фактор. Китай ведёт с американцами риторически жёсткий разговор, но осторожный. Там своя игра, свои интересы. То же самое на американской стороне. Они начали разговор довольно жёстко. Затем позиции смягчились. Я бы считал, что лучше не заниматься спекуляциями на эти темы, а смотреть на те вещи, по которым мы можем договариваться. Проект договора, который многие восприняли как ультиматум, содержит вещи, по которым можно договариваться. Но только на условиях взаимности. В российском же проекте перечисляются лишь обязательства США.



— То есть будет документ с ответным набором требований к нам?



— Может быть, это будет документ. А может быть, переговоры будут вестись не в режиме обмена проектами соглашений. Признаки, что диалог идёт, есть уже сейчас.



— Есть популярный «нарратив», что «Запад обещал Михаилу Горбачёву нераспространение на Восток», когда объединялась Германия. Вы допускаете, что диалог сегодня может обойтись без письменных документов?



— Во-первых, никаких устных договорённостей о нерасширении НАТО не было. Были как раз письменные договорённости. Это прежде всего Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, где были предусмотрены довольно серьёзные ограничения для ФРГ — в частности, что касается территории бывшей ГДР. Речь о непродвижении инфраструктуры НАТО на Восток шла только в контексте присоединения ГДР к ФРГ. Тогда ещё существовал Варшавский договор, поэтому никаких письменных договорённостей о том, что в НАТО не будут приниматься какие-либо восточноевропейские страны, и быть не могло. Если бы Горбачёв поставил тогда этот вопрос, то именно его сегодня бы обвиняли в том, что он вбросил эту тему — тему возможности членства в НАТО каких-то других государств. Это было бы просто глупостью.



Что же касается формы фиксации возможных договорённостей, на этот счёт могут быть разные мнения. Я сильно сомневаюсь в особой ценности юридически обязывающих договоров. В конце концов, у нас уже были юридически обязывающие договоры: по ПРО, РСМД, договор об открытом небе. Из них всех США вышли. Причем в полном соответствии с положениями договоров о том, что любая из сторон может выйти из договора, если сочтет, что этого требуют высшие интересы ее безопасности. Кстати, об этом упомянул и Путин. Но если у нас будет, допустим, следующий договор о стратегических наступательных вооружениях или о ракетах средней дальности, то можно договориться, чтобы был фиксированный период невозможности выхода из такого договора. Или чтобы уведомление о выходе давалось не за полгода, как это принято обычно, а допустим, за два, три или даже пять лет. Это вопрос переговоров. И это уже серьёзный разговор, а не примитивные попытки повесить всех собак на Горбачёва. Если кто-то считает, что Горбачёв должен был поставить вопросы о невступлении в НАТО Польши или Украины, то что мешало это сделать Российской Федерации в 1995 году, в 2000 году, в 2008 году?



— Неприятный вопрос для тех, кто стоял у руля после Михаила Сергеевича.



— Видимо, что-то мешало. Я лишь задаю вопрос. Горбачёва обвиняют, а я лишь задаю вопрос (смеётся). Повторюсь. Иногда политические договорённости крепче и держатся дольше, чем юридически обязывающий договор. Конечно же, есть замечательные примеры юридически обязывающих договоров, которые держатся десятилетиями. Один из таких договоров — государственный договор о нейтралитете Австрии. Он не всем нравился в СССР. Мы вывели из Австрии войска. Но зато мы тогда получили постоянный нейтралитет Австрии, который гарантировался и самой Австрией, и другими подписантами. А юридическая обязанность — не обязательно гарантия.



— А как фиксировать политическую договорённость? С юридически обязывающим договором всё ясно. Переговоры, подписи, ратификация, архив.



— И эти договоренности фиксируются. Просто без ратификации. И у нас очень много таких политических договорённостей с США, которые соблюдаются. Это, например, так называемые президентские инициативы о значительном сокращении тактического ядерного оружия, то есть договорённость Горбачёва и Буша от октября 1991 года. Это и политические договорённости по крылатым ракетам морского базирования. Они «вне парламентов», но они соблюдаются. И конечно, Основополагающий акт Россия — НАТО 1997 года. Его никто не отменял, на него ссылаются обе стороны.



— Нынешним переговорщикам будет тяжелее, чем 30–40 лет назад, договариваться?



— Дипломатическая работа вообще тяжёлая. Но нужная. Иногда кажется, что надо побыстрее, а всё так сложно, что быстро — никак. Приходится вновь и вновь повторять известные позиции. Думаешь, зачем это вообще, если движения нет. Но когда заключатся соглашения, всё это потом оправдывается. И суть дипломатической работы не изменилась ни за 30, ни за 40 лет. Что же касается качества дипломатии, то я считаю, что наша дипломатическая служба компетентная и знающая. Мне приходится иногда с молодыми коллегами общаться. Они подготовлены очень хорошо. Были трудности, да. Уходит одно поколение специалистов по военно-техническим вопросам, по разоружению. Приходит новое поколение. Был кадровый голод в 90-е и в начале двухтысячных. Но традиции экспертные, традиции компетентной дипломатии всё-таки у нас в стране есть.



— Если ваша вера в компетентность не оправдывается и если всё же возникает реальная война, то мы знаем, в каком месте она будет?



— Войны очень часто возникают там, где не ждали… Трудно сказать. Я всё-таки думаю, что политические руководители всех стран, имеющих сегодня решающий вес в мире, не доведут до войны. Политики, дипломаты — это люди достаточно ответственные, чтобы не довести до войны.





