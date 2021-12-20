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Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал заместителем мэра в Челябинске

До этого он несколько лет работал в Крыму

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В этом году Андрей Ксензов возвращался в Новосибирск после работы в Крыму

В этом году Андрей Ксензов возвращался в Новосибирск после работы в Крыму

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Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал вице-мэром Челябинска — в новую должность он вступил 20 декабря, сообщает сайт 74.ru.

Нового вице-мэра на аппаратном совещании представила глава Челябинска Наталья Котова.

На момент публикации связаться с Андреем Ксензовым не удалось.

Андрей Ксензов, по данным Континент Сибирь, в 1998 году возглавил главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2005-м — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. В 2009-м стал первым вице-мэром при Владимире Городецком. В 2012-м — вице-губернатором Новосибирской области при Василии Юрченко и покинул этот пост перед стартом мэрских выборов 2014 году в Новосибирске. Он участвовал в выборах мэра в 2014 году — тогда впервые победу одержал Анатолий Локоть. Ксензов был одним из главных кандидатов этой предвыборной гонки, но в последний момент снял свою кандидатуру.

С мая 2015 года по март 2017 года Андрей Ксензов был начальником новосибирского метрополитена.

Весной 2017 года мэр Анатолий Локоть уволил Ксензова с поста начальника метро, объяснив свое решение «нарушением финансовой дисциплины», в частности тем, что Андрей Ксензов делал необоснованные надбавки к своей зарплате. Чиновник попытался восстановиться в должности через суд, но безуспешно. Позже он перебрался в Крым и устроился работать в госкомитет дорожного хозяйства республики.

Несколько лет Ксензов работал в дорожно-транспортной сфере в Крыму. В 2019 году Андрей Ксензов занял пост заместителя министра транспорта Республики Крым.

По информации Tayga.info, после возвращения из Крыма Андрей Ксензов возглавил управляющую компанию, связанную с партнером экс-руководителя «Винапа» Олега Ярового.

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выборы мэрановосибирский метрополитенАндрей Ксензов
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