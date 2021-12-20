Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал заместителем мэра в Челябинске

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал вице-мэром Челябинска — в новую должность он вступил 20 декабря, сообщает сайт 74.ru.
Нового вице-мэра на аппаратном совещании представила глава Челябинска Наталья Котова.
На момент публикации связаться с Андреем Ксензовым не удалось.
Андрей Ксензов, по данным Континент Сибирь, в 1998 году возглавил главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В
С мая 2015 года по март 2017 года Андрей Ксензов был начальником новосибирского метрополитена.
Весной 2017 года мэр Анатолий Локоть уволил Ксензова с поста начальника метро, объяснив свое решение «нарушением финансовой дисциплины», в частности тем, что Андрей Ксензов делал необоснованные надбавки к своей зарплате. Чиновник попытался восстановиться в должности через суд, но безуспешно. Позже он перебрался в Крым и устроился работать в госкомитет дорожного хозяйства республики.
Несколько лет Ксензов работал в дорожно-транспортной сфере в Крыму. В 2019 году Андрей Ксензов занял пост заместителя министра транспорта Республики Крым.
По информации Tayga.info, после возвращения из Крыма Андрей Ксензов возглавил управляющую компанию, связанную с партнером экс-руководителя «Винапа» Олега Ярового.