Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал заместителем мэра в Челябинске

Бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Ксензов стал вице-мэром Челябинска — в новую должность он вступил 20 декабря, сообщает сайт 74.ru.



Нового вице-мэра на аппаратном совещании представила глава Челябинска Наталья Котова.



На момент публикации связаться с Андреем Ксензовым не удалось.

