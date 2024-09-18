Вам прибавка: у кого вырастут зарплаты в октябре и когда ждать индексации остальным

Работодатель обязан повышать зарплату с учетом роста цен, но на сколько — решает сам Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В октябре вступит в силу распоряжение правительства об индексации зарплат. К сожалению, не всем — речь в документе идет о бюджетниках. Но повышать зарплату регулярно должны не только им — по крайней мере, так говорится в законах. Разбираемся, у кого и на сколько точно вырастет доход и что делать всем остальным.

Кому поднимут зарплаты?

В распоряжении правительства говорится только о бюджетниках. Согласно документу, в октябре им должны проиндексировать зарплаты на 5,1%. Однако и среди бюджетников это коснется не всех. Как ранее пояснили в Минтруда, речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры. Также индексация распространяется на гражданский персонал силовых структур — Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии.

В октябре также, как правило, растут зарплаты высокопоставленных госслужащих, однако документы на этот счет публикуются только в конце сентября. Так, в 2022 году указ об индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих госдолжности, был подписан президентом 23 сентября, в 2023 году — 26 сентября. В 2022 году индексация составила 4%, в 2023 — 5,5%. Решения об индексации в 2024 году пока не публиковались.

А остальным?

По закону индексация зарплаты положена не только госслужащим, проводить ее регулярно обязан каждый работодатель. Однако закон не уточняет детали — когда именно, на сколько и какую часть зарплат нужно повышать.

— Трудовой кодекс предусматривает, что необходимо проводить индексацию по мере изменения потребительских цен, но не указано, что индексация должна быть равна четко инфляции или не меньше ее, — говорит юрист компании «Инкана» Артем Страшнов. — Такого ни закон, ни правоприменительная практика не содержат, напротив — говорят о том, что должно учитываться финансовое состояние самой компании. То есть если компания плотно сидит в убытках не первый год, то, извините, у нее просто нет финансовой возможности на индексацию.

Однако даже если конкретно в этом году работодатель не может индексировать зарплату, во внутренних документах должен быть прописан порядок индексации. И сотрудники должны о нем знать. Четких требований к таким документам тоже нет.

Резюмируем: индексировать зарплату работодатель должен, но когда, как и на каких условиях, он решает сам. Ориентироваться при этом он может, например, на рост показателей, выполнение плана, инфляцию или минимальный размер оплаты труда.

МРОТ в России увеличивается каждый год и сейчас составляет 19 242 рубля. На 2025 год минимальный размер оплаты труда пока не установлен, однако ранее Владимир Путин анонсировал его рост на 15%. Инфляция, по последним данным Центробанка, составляет 9,05%.

Мне не индексируют зарплату. Что делать?

К сожалению, не все работодатели соблюдают закон и выполняют свою обязанность индексировать зарплаты. По словам юриста, бывает, что работодатель даже не задумывается об этом, если ему не напомнить о положениях закона.

— Если вам не индексируют зарплату, я бы предложил для начала написать жалобу на имя директора организации, — советует Артем Страшнов. — В ней указать, что статья 134 ТК обязывает обеспечивать повышение уровня заработной платы, так и так, исходя из всех объективных предпосылок, просим вас это сделать. И вот если работодатель это либо игнорирует, либо отказывает в индексации, не указывая объективных причин, то тогда можно писать жалобу в госинспекцию труда или исковое заявление в суд.

Судебная практика показывает, что добиться своего можно, — ранее мы рассказывали, как мужчина отсудил у завода 4,5 миллиона рублей за то, что ему не повышали зарплату пять лет.