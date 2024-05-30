Не устраивает работа и зарплата — иди в айти. Но всем ли туда открыта дорога? Разбираемся с экспертами

Чтобы стать действительно крутым айтишником, нужно постоянно повышать квалификацию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Специалисты рынка труда признают, что сейчас самое благоприятное время для смены работы. А учитывая повсеместный дефицит кадров, кажется, что можно перейти в другое направление и остаться востребованным. Но так ли это?

Мы поговорили с экспертами и узнали, как найти высокооплачиваемую работу и действительно ли айтишники даже на старте могут заработать кучу денег. А также спросили у психологов, как понять, что пора прощаться со старой работой и двигаться дальше.



«Соискатель как придирчивая невеста»

В апреле 2024 года в России, по данным аналитики HH.ru, прирост вакансий составил 5% в месяц. В то время как число резюме снизилось на 2%. Почти все российские регионы испытывают дефицит соискателей. HR-директор Ольга Новгородова отмечает, что впервые за 20-летнюю практику столкнулась с огромным кадровым голодом.



— Сейчас реально рынок соискателей на все 100%. Причин тому несколько, и все они объективные. И соискатели могут выбирать — они ведут себя как придирчивые невесты из хороших семей. В целом идет борьба за профессионалов либо за тех, кто силен в личностных компетенциях, софт-скиллах, либо за опытных ребят, которые уже имеют за плечами положительные кейсы. Спроси сейчас любого работодателя, любого директора, любого начальника отдела — все сейчас ищут хороших специалистов, — признает эксперт.



Опрос службы исследований Hh.ru показал, что 37% жителей России трудоспособного возраста в 2023 году поменяли место работы. Люди повышают требования к условиям труда и готовы перейти на новое место, если условия или зарплаты их не устраивают.



Специалисты отмечают, что среди основных причин смены профессии — желание увеличить доход, отсутствие роста и развития на нынешнем месте, неудовлетворенность текущей сферой и задачами, желание работать по гибкому графику или не быть привязанным к офису.

Динамика вакансий в профобластях показывает, как изменилось число свободных позиций, опубликованных работодателями Источник: HH.ru











В прошлом году чаще всего меняли место работы, по данным опроса HH.ru, специалисты из сфер безопасности, образования, маркетинга, рекламы, PR и розничной торговли, закупок, строительства и недвижимости.



Одна из наиболее привлекательных сфер сейчас — айти. Во-первых, высокие заработки, а это, как ни крути, самый главный мотиватор для работника. Во-вторых, различные льготы начиная от особых условий ипотеки до брони при мобилизации. В-третьих, популяризация профессии в СМИ и рекламы образовательных программ, обещающих легкое трудоустройство. Поэтому количество желающих переквалифицироваться в айтишника стремительно растет.



«Без опыта рассматривают в последнюю очередь»

— Вход в ИТ далеко не такой легкий, как описывают его в промо-материалах отдельных образовательных курсов. Пройдя обучение в интернете, если и можно на что-то рассчитывать, то максимум на позицию джуна. Трехмесячный курс вроде «Python с нуля до Pro» хотя и предполагает выделение учащемуся ряда реальных или околореальных демонстрационных задач, но не делает его готовым специалистом — работодатель будет озабочен не просто его адаптацией, но и, как показывает практика, доучиванием или вовсе переобучением. Есть мнение, что и большинство российских технических вузов в наше время готовят специалистов уровня junior, однако его разделяют далеко не все представители отрасли, — объясняет исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова.



По ее словам, сейчас больше всего ценится именно комплексное системное вузовское образование, релевантный опыт и достаточное количество кейсов в портфолио. Она не отрицает, что короткие образовательные курсы полезны, однако не являются определяющими при найме.

Людям без опыта сложно найти работу в любой сфере, не только в айти Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Не испытывает иллюзий относительно легкого и быстрого трудоустройства новоиспеченных айтишников и эйчар Ольга Новгородова:



— Если речь о переквалифицировавшихся людях, которые считают: «В IT круто, очень хорошо платят, сейчас дефицит айтишников, давай-ка я из инженеров переквалифицируюсь в IT-специалиста», вот тут тяжело. Без опыта работы тебя будут рассматривать в последнюю очередь. Я знаю очень многих специалистов, которые захотели переквалифицироваться, прошли курсы, краткосрочное обучение и сейчас ходят ищут, куда бы пристроиться хотя бы за стаж, хотя бы ради опыта.



Возраст или мотивация?

Большинство специалистов по-прежнему считают, что работу в айти нужно начинать как можно раньше.



— Оптимальным моментом, чтобы осознанно уйти в ИТ, считается этап получения среднего общего образования. Стоит обратить внимание на проект «ИТ-класс в московской школе», который реализуется в 125 столичных средних образовательных учреждениях и реализуется совместно с организациями высшего образования. Это реальная возможность к концу 11-го класса освоить C++, получить навыки управления БПЛА или погрузиться в разработку мобильных приложений. Также уже на этапе обучения в университете можно пойти на цифровые кафедры и получить дополнительно к указанной в дипломе специальности полноценную айти-профессию. Проект реализуется более чем в 50 российских регионах, и на конец 2023 года уже около 80 тысяч человек получили новую квалификацию, — отмечает Елена Бочерова.



Эйчар Ольга Новгородова добавляет, что в современных реалиях даже выпускники профильных вузов уже имеют практический опыт и серьезные кейсы.



— Учась в институте, ты просто обязан где-то подрабатывать. Это могут быть летние каникулы, это может быть один зимний месяц, это может быть две недели, это может быть официальная работа, это может быть подработка, это может быть неофициальная работа без записи в трудовую книгу, это может быть волонтерство, и у программистов это правило работает как ни в какой другой отрасли, — считает эксперт. — Они уже на втором курсе идут, подрабатывают, уроки ведут, пишут коды простейшие, разрабатывают программы, тестируют всё что угодно, поэтому среди программистов не так много новичков.

Единственное, кому простительно выходить из института без опыта работы, — это суперкруглым отличникам и олимпиадникам. Ольга Новгородова, HR-директор

Коуч-психолог Мария Земцова напротив считает, что возраст не является определяющим, а в первую очередь важна личная склонность человека к работе в айти.



— Самую важную роль играет желание. И неважно, в каком возрасте ты решил переквалифицироваться, но если это не твоя работа, не лежит у тебя к ней душа, то ты себя не заставишь быть продуктивным и не будешь мотивирован. А если тебе что-то нравится, ты очень сильно включен, у тебя повышенная результативность, дофамин включается.

Заинтересованность — важная составляющая успеха Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Например, человек не работал в сфере айти, потом это стало модно, и он пошел. И человеку, скажем, в 35 сложно: изначально предлагаются не такие большие зарплаты, придется начинать всё с нуля. Нужно психологически быть готовым, что будешь находиться на уровне новичка в таком возрасте. Если это только следование трендам, без огромной мотивации, то ничего хорошего из этого не выйдет, — подчеркивает специалист.



— Прежде чем принять решение, поменять профессию, надо понять, почему ты ее хочешь поменять. Есть несколько причин. Кто-то не добился успеха на предыдущем месте работы и купился на обещание, что в IT сейчас всё очень шоколадно. Если ты на прошлом месте не добился успехов, если ты там не умеешь трудиться, не умеешь принимать какие-то интересные решения, если нет определенных навыков, нет неопределенных личностных компетенций, то вероятность уйти в IT и там добиться чего-то очень мала, — замечает Ольга Новгородова.



Елена Бочерова добавляет, что для переквалификации нужно потратить немало времени и денег, однако стать айтишником после 30 вполне реально.



— Нужно понимать, что ИТ-сфера — это не космонавтика и не спорт высоких достижений и попасть сюда можно в любом возрасте, главное — обладать достаточными скиллами и компетенциями. Не стоит всерьез рассчитывать на то, что по прошествии трех месяцев вы станете прошаренным ИТ-гуру — этого не будет. Обучение займет минимум полгода, а то и год. При этом в любом обучении: хоть в вузе, хоть на курсах — есть возможность наладить будущие профессиональные связи, выполнять практические задания, участвовать в конкурсах, проявлять себя — всё это ляжет в резюме и станет опытом, который так ценится в ИТ, — отмечает она. — Яркий пример того, что ИТ-сфера всем возрастам покорна: до недавнего времени любой гражданин России трудоспособного возраста, имеющий среднее или высшее образование, мог обучиться на ИТ-специалиста за счет государства в рамках проекта «Цифровые профессии. Так, в последний год действия программы более 20 тысяч человек освоили цифровые профессии.



Как уйти в айти?

Если решение стать айтишником непоколебимо и до мечты буквально один шаг, обратите внимание, какие скиллы сейчас нужны работодателям.



— Для айтишника хорошо, когда он является усидчивым, внимательным, целеустремленным, ведь ему нужно достигать определенных целей и писать программы. Также сейчас в ИТ достаточно большая градация: одни пишут программы, другие тестируют или создают продукты. Есть продакты, есть проджекты, и там нужно обладать уже другими качественными характеристиками, темпераментом, и для каждого можно найти лояльную работу, — считает Мария Земцова.

Спектр профессий в айти сильно расширяется Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эйчар Ольга Новгородова советует побеспокоиться о материальной составляющей:



— Если ты осознанно принял решение поменять предыдущую профессию, потому что достиг потолка, тебе уже неинтересно, тогда первое, что должно быть, — это финансовая подушка. Любой переход в другую отрасль — это снижение дохода, шаг вниз по карьерной лестнице и достаточно тяжелые переходные полгода. Надо понять, проживешь ли ты и прокормишь ли ты семью. Еще надо понять, насколько тебе IT подходит, куда все сейчас ломятся. Можешь ты там быть лучше или хотя бы трудолюбивее других.



Директор айти-компании Елена Бочерова отмечает, что для успешного старта важно развивать как хард-, так и софт-скиллы.



— Если первые отличаются в зависимости от стека и специализации (например, от C++ разработчика ожидают отличное знания самого языка программирования, умение работать с фреймворком юнит-тестирования Google Test, навыки системной разработки под Windows и Linux, знание базовых алгоритмов и структур данных, а также приветствуются знания языков Go/Python), то софт-скиллы более-менее универсальны. Так, работодатель будет ожидать от вас среди прочего умение работать в команде, наличие развитых коммуникативных навыков, адаптивности, креативности, навыков лидерства, развитого эмоционального интеллекта, гибкости, проактивности и тайм-менеджмента, — говорит Елена Бочерова.



Когда менять работу?

Принять решение об увольнении не всегда просто. Человек может продолжать ходить на опостылевшую работу как из-за страха лишиться стабильного источника дохода, так и из-за боязни не найти место лучше. Некоторые списывают всё на выгорание и надеются, что отдых решит эту проблему. Как определить, что вам пришло время менять работу?



Психолог Мила Подольская считает, что о переходе в другую компанию стоит задуматься, если произошло нарушение базовых договоренностей, а переговоры не помогли. Сюда относятся ситуации, когда вас наняли для определенных задач, а загрузили дополнительными функциями без оплаты. Или же вас наняли заниматься одним делом, а по факту оказалось, что вы занимаетесь чем-то другим.



Также психолог отмечает, что пора менять работу, когда появились реакции тела: снижение иммунитета, резкая смена веса, проблемы со сном, депрессивные эпизоды и даже нервные тики.



— Задумайтесь о переходе в другую организацию, если вас обесценивает руководство, например не признает заслуги, не мотивирует на развитие, нарушает личные границы и права, тормозит рост в профессии.

Никогда не поздно сменить работу и попробовать что-то новое Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Стоит задуматься, если вы столкнулись с событием, которое для вас неприемлемо, или стали жертвой харассмента — домогательств, буллинга, травли или бойкота, а также клеветой или обманом со стороны коллег или руководства.



Бизнес-тренер Артем Ступак отмечает, что смена работы всегда дело непростое. Он рассказал о сигналах, которые покажут, что пришло время кардинальных перемен:



суть работы и задачи, которые вам ставит руководство, вам больше неинтересны — более того, они вызывают у вас негативные эмоции;

замечаете, что на работе вы постоянно прокрастинируете — никак не можете сфокусироваться, придумываете себе другие занятия;

только страх потери зарплаты, премии и самого рабочего места мотивирует вас делать минимум должностных обязанностей;

есть прямой конфликт с непосредственным руководителем — не получается создать здоровые деловые отношения;

понимаете, что карьерного, финансового роста нет и не будет. Также и горизонтального — все профессиональные навыки уже развиты;

токсичная корпоративная культура. Руководитель работает только в авторитарном стиле: «я начальник, а ты дурак», «есть два мнения — мое и неправильное»;

нарушение трудового договора. Руководство вынуждает постоянно задерживаться на работе, при этом не оплачивают сверхурочный труд;

зарплата не рыночная или даже существенно ниже рынка, отсутствует какие-либо социальные гарантии и другие виды мотивации персонала.

Специалисты HH.ru отмечают, что для начала нужно определиться с желаниями — чем хочется заниматься. Дальше — понять, насколько большая конкуренция в данном направлении.



— Если она слишком высокая, работодатели будут выбирать опытных специалистов, если конкуренция низкая — можно быстрее добиться успеха в карьере. Сейчас самый высокий дефицит в рабочих специальностях, там работодатели задыхаются от нехватки рабочих рук, поэтому готовы брать даже новичков. А вот в юриспруденции конкуренция за работу выше среднего.



Кадровые эксперты отмечают, что легче всего сейчас на рынке труда сотрудникам-гибридам: так называют тех, кто совмещает навыки из разных профессиональных областей. Это может быть программист с навыками дизайнера, журналист с медицинским образованием, коллектор с опытом работы в продажах и даже бариста, переквалифицировавшийся из специалиста по закупкам и готовый искать лучших поставщиков кофе.