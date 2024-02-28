«Деньги лишними не будут»: как набирают бойцов СВО в колониях и какие обещают выплаты

ИК-2 — Екатеринбург — Ростов

Денис работал водителем, по дороге в Санкт-Петербург сотрудники ДПС остановили его машину для проверки и обнаружили гашиш. В результате суд назначил шесть лет лишения свободы. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 2 в Челябинске.

Этой весной он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но в начале года его посадили в штрафной изолятор. Денис писал жалобы (есть в распоряжении редакции), но право на УДО у него всё равно пропало.



— Фактически срок у меня идет со 2 марта 2020 года, — уточнил Денис. — В марте этого года УДО подходило, а начальник колонии посадил меня в ШИЗО. До этого не было нарушений, а тут — нарушение распорядка дня. Смысл мне теперь сидеть до конца, еще два года и два месяца? Я и написал, чтобы меня отправили на СВО. Заявление на имя начальника писал прямо в ШИЗО, где просидел 21 день. Буквально через пять дней [в колонию] приехали представители Министерства обороны, и я уехал. Вдвоем мы уехали с ИК-2, потом еще по пути с «шестерки» (ИК-6 в Копейске. — Прим. ред.) догрузили, с «Калачевки» (ИК-1. — Прим. ред.) догрузили. Все, кто приехал, приехали добровольно.

