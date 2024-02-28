«Деньги лишними не будут»: как набирают бойцов СВО в колониях и какие обещают выплаты

В колониях продолжают набирать людей для участия в специальной военной операции. Среди таких бойцов оказался челябинец Денис, осужденный в 2020 году за сбыт наркотиков. Он рассказал журналисту 74.RU, как заключил контракт с Минобороны, через какое время его забрали из ИК-2 и сколько длился тренировочный процесс. По словам Дениса, помимо зарплаты ему обещали 225 тысяч рублей, но деньги до сих пор не поступили на карту. Редакция 74.RU обратились за комментариями в Единый расчетный центр Минобороны России и министерство социальных отношений региона (спойлер: контрактники из колоний оказались в более выгодном положении, чем бойцы «Ахмата»).
ИК-2 — Екатеринбург — Ростов
Денис работал водителем, по дороге в Санкт-Петербург сотрудники ДПС остановили его машину для проверки и обнаружили гашиш. В результате суд назначил шесть лет лишения свободы. Он отбывал наказание в исправительной колонии
Этой весной он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но в начале года его посадили в штрафной изолятор. Денис писал жалобы (есть в распоряжении редакции), но право на УДО у него всё равно пропало.
— Фактически срок у меня идет со 2 марта 2020 года, — уточнил Денис. — В марте этого года УДО подходило, а начальник колонии посадил меня в ШИЗО. До этого не было нарушений, а тут — нарушение распорядка дня. Смысл мне теперь сидеть до конца, еще два года и два месяца? Я и написал, чтобы меня отправили на СВО. Заявление на имя начальника писал прямо в ШИЗО, где просидел 21 день. Буквально через пять дней [в колонию] приехали представители Министерства обороны, и я уехал. Вдвоем мы уехали с ИК-2, потом еще по пути с «шестерки» (ИК-6 в Копейске. — Прим. ред.) догрузили, с «Калачевки» (ИК-1. — Прим. ред.) догрузили. Все, кто приехал, приехали добровольно.
По словам бойца, заключенные подписывают контракт с Министерством обороны на год, но для помилования достаточно пробыть на СВО шесть месяцев.
— Потом полгода еще просто как мобилизованный служишь, и всё. После окончания контракта либо домой, либо остаешься. Всё по желанию. Нам так объясняли, но оно так и есть: знаю от ребят, которые вернулись.
Набранных из колоний бойцов увезли из Челябинска в Екатеринбург в день подписания контракта, рассказывает Денис, а оттуда через два дня на грузовом самолете доставили в Ростов-на-Дону. Многим почти сразу пришли выплаты. «Кому-то миллион на карту упал, а нам — ничего», — возмущен он.
«Карты неактивны»
По словам Дениса, новобранцам из колоний дают три недели на тренировочные сборы. Он признался, что «подготовка тяжелая».
— Инструкторы учат военному делу тех, кто в армии не служил. Я служил, но это было в 1998 году, давно уже, — говорит контрактник. — Даже с учетом того, что многие непонятно зачем сюда пошли, для них это всё равно благо. Ведь зэки [в колониях] сидят и ничего не делают. Физической подготовки нет. Как бы ни было [здесь] тяжело, всё равно на пользу идет. Мышцы придут в себя. Для нас же лучше будет. Кому-то, может, не поможет, а кому-то поможет.
Каких-то специальных названий для подразделений из колоний сейчас на СВО нет, говорит Денис. Он вспомнил, что после ЧВК «Вагнер» был «Шторм Z», но сейчас его соединили с боевыми частями вооруженных сил минобороны. Но главное, что всем выплаты пришли, а девять человек из Челябинска до сих пор ничего не получили. Боец и губернатору писал на страницу, никаких результатов нет.
Денис рассказал, что подписанный им контракт с Министерством обороны забрали еще в колонии. У него не осталось ни копии, ни оригинала документа, который на руки получают участники СВО.
— Все, кто из Екатеринбурга, — у них есть копия контракта, а тем, кто из Челябинска, не дали этих документов. У меня мама ездила в областной военкомат, ей сказали, что нужна копия контракта. Замкнутый круг получается. Даже карты банка ПСБ, которые нам выдали, неактивны, — утверждает он.
Помимо заработной платы около 200 тысяч рублей в месяц контрактник ожидает единовременную выплату от региональных властей. Она с недавнего времени в Челябинской области составляет 225 тысяч рублей.
— Конечно, эти деньги лишними не будут. Моя супруга долгое время не работала, ухаживала за дочкой. Сейчас планирует устроиться продавцом. Я рассчитывал, что смогу их обеспечить. Всем уже и зарплата, и «губернаторские» пришли, а нам [из Челябинска] — ничего, — заключил Денис.
Права, как у других участников СВО
Журналисты 74.RU отправили официальные запросы в Единый расчетный центр Минобороны России и в Министерство социальных отношений Челябинской области. Спустя неделю ответ пришел только от министерства. Чиновники объяснили, что бойцы из колоний по выплатам и льготам приравнены к другим участникам СВО, которые заключили контракт на территории области.
— Законом области за счет средств регионального бюджета для отдельных категорий граждан установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты, в том числе гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года для прохождения военной службы, размер которой с 1 января этого года составляет 225 тысяч рублей, а также их детям до 18 лет в размере 20 тысяч рублей, — уточнили в минсоце в ответе на наш запрос. — Выплаты распространяются на граждан из исправительных учреждений.
Решение о предоставлении единовременных выплат принимают на основании документов, подтверждающих заключение контракта. Их выдает пункт отбора на военную службу в Челябинске. По Денису документы были получены 15 февраля, уточнили в министерстве.
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— Такие документы оформляются после того, как контрактник прибывает в воинскую часть. Назначение и перечисление единовременных выплат осуществляется в кратчайшие срок после получения документов. Документы на гражданина из пункта отбора нами получены 15 февраля. Единовременная выплата назначена и в ближайшее время будет перечислена, — пообещали чиновники. — За единовременной выплатой на детей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства законному представителю ребенка.
Ответ от Единого расчетного центра Минобороны насчет заработной платы и неактивных банковских карт мы опубликуем сразу после того, как он поступит в редакцию.