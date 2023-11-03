В Новосибирске ищут сомелье собачьего корма — ему придется дегустировать еду за 270 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске появилась вакансия сомелье кормов для собак. Платить работодатель готов 270 тысяч рублей. Вакансия появилась на этой неделе, 1 ноября, на сайте hh.ru.
Как указано в описании, соискатель должен будет дегустировать корм определенных марок и сравнивать их с другими. В день нужно будет пробовать от 10 до 30 видов в день. Также нужно записывать видеообзоры, на которых человек пробует продукцию и дает комментарии, составлять отчеты по параметрам: вкус, цвет, запах, форма, упаковка и участвовать в российских и международных выставках. Также соискатель должен будет участвовать в конкурсах сомелье.
Вакансию опубликовала новосибирская компания — производитель кормов.
— Мы хотим сделать наш корм лучшим по качеству! И поэтому открываем новую вакансию — сомелье собачьего корма. Да, корм для собак тоже нужно дегустировать, и основная задача этой должности — пробовать различные сорта кормов для собак других марок и давать обратную связь нашим технологам для улучшения качества продукта, — описали в вакансии.
Работодатель предлагает интересную и перспективную работу, высокую заработную плату в 270 тысяч рублей и премии, обучение за счет компании, оплачиваемые командировки, оформление в штат и все социальные выплаты. Также сомелье ждет отличный, дружный и креативный коллектив.
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