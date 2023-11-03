В Новосибирске ищут сомелье собачьего корма — ему придется дегустировать еду за 270 тысяч рублей в месяц

Как указано в описании, соискатель должен будет дегустировать корм определенных марок и сравнивать их с другими. В день нужно будет пробовать от 10 до 30 видов в день. Также нужно записывать видеообзоры, на которых человек пробует продукцию и дает комментарии, составлять отчеты по параметрам: вкус, цвет, запах, форма, упаковка и участвовать в российских и международных выставках. Также соискатель должен будет участвовать в конкурсах сомелье.