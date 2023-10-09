Зарплаты бюджетников проиндексируют в Новосибирской области — каким будет прирост

В Новосибирской области проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы на 7,5%.
Об этом рассказал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 9 октября:
— Принципиальное решение принято. С 1 октября зарплаты бюджетников должны быть проиндексированы на 7,5%. Поэтому формулирую поручение минфину: реализовать это решение в поправках бюджета текущего года, которые вынесут на сессию Заксобрания.
Также губернатор поручил министрам, главам округов и районов сообщить об индексации руководителям учреждений. Расчеты зарплаты за октябрь должны провести с учетом индексации.
Перед началом учебного года в мэрии Новосибирска назвали средние зарплаты учителей. Они могут превышать 60 тысяч рублей.