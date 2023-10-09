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Зарплаты бюджетников проиндексируют в Новосибирской области — каким будет прирост

Поручение дал Андрей Травников

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Октябрьские зарплаты выплатят с учетом индексации

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В Новосибирской области проиндексируют зарплаты работников бюджетной сферы на 7,5%.

Об этом рассказал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 9 октября:

— Принципиальное решение принято. С 1 октября зарплаты бюджетников должны быть проиндексированы на 7,5%. Поэтому формулирую поручение минфину: реализовать это решение в поправках бюджета текущего года, которые вынесут на сессию Заксобрания.

Также губернатор поручил министрам, главам округов и районов сообщить об индексации руководителям учреждений. Расчеты зарплаты за октябрь должны провести с учетом индексации.

Перед началом учебного года в мэрии Новосибирска назвали средние зарплаты учителей. Они могут превышать 60 тысяч рублей.

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Зарплаты бюджетниковИндексацияАндрей ТравниковНовосибирская область
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