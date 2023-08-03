«Полмиллиона за раз мне выложили»: эскортница рассказала, как развлекает влиятельных бизнесменов

— А ценник после такой популярности изменила?



— Нет, я его долго не меняла. На чай часто оставляли. Ну и за выезд я 15 тысяч брала, разные расценки на разные вещи. Меня часто куда-то приглашали.



— Сколько у тебя сейчас в месяц выходит?



— Всегда по-разному, может быть и 700 тысяч. Может меньше. Но, естественно, я их не трачу, откладываю на квартиру. Я человек прагматичный, я не тупая какая-то проститутка, которая зарабатывает и тратит всё в никуда. Так было поначалу, недолго, я вскружила себе голову. Поехала одежды себе накупила, косметики, всего для дома, ела в ресторанах. Потом успокоилась, пришла в норму. Это перестало быть чем-то «вау». Сейчас я думаю, что нужно куда-то дальше двигаться. Нужно в «реальный эскорт» идти.



— Что для тебя «реальный эскорт»?



— Москва. Но это надо обладать очень хорошими внешними данными. Там «реальный эскорт», где тебя приглашают миллиардеры, которые тебе могут оставить до 10 миллионов за вечер. Ну прикинь, 10 миллионов за вечер — естественно, это «реальный эскорт». Это реальные деньги, а вот эти 700 тысяч в месяц, которые я имею... Но и то я не в руках же их зараз держу, они приходят-уходят. Мне, конечно, нравится, что я их не держу. В общем, стала откладывать.