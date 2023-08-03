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«Полмиллиона за раз мне выложили»: эскортница рассказала, как развлекает влиятельных бизнесменов

Студентка, воспитанная бабушкой, занялась этим из-за безденежья

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Девушка начинала с 5 тысяч рублей за час, а сейчас может заработать за вечер в сто раз больше

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Мир дорогого эскорта... Отдых за границей, элитный шопинг, катания на яхтах и бесконечные рестораны. Сколько на этом можно поднять денег, чем отличается эскорт от проституции, кто за это платит? Наша коллега, корреспондент NGS24.RU, пообщалась с одной из самых популярных эскортниц Красноярска. Она рассказала, как зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц, развлекая влиятельных бизнесменов.

Алине (имя девушки мы изменили в целях ее безопасности) 21 год. Несколько лет назад она переехала из маленькой деревни в Красноярск, поступила в университет. Родителей у девочки нет, ее растила бабушка, которой не стало в 2022 году. В тот момент Алина оказалась в финансовой яме, стипендии едва хватало на аренду жилья и продукты. Тогда она решилась на отчаянный шаг...

Отдых Алины на Сицилии

Отдых Алины на Сицилии

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— Расскажи, как ты попала в эскорт?

— Случайно. Я сидела на сайте знакомств. И мне написал там один человек, спросил, за сколько я встречаюсь. Я подумала: «Почему нет?» и сказала ему наобум: «5 тысяч рублей». Это год назад было, в июне. Я тогда была в дикой финансовой яме. Бабушки не стало, и некому было меня поддерживать, а на одну стипендию... Ну ты прикинь, у меня только квартира 20 тысяч в месяц стоит, а стипендия 30 тысяч, потому что сирота, ну и на 10 тысяч в Красноярске не проживешь. Это чисто на покушать на неделю было, это сейчас я за день столько спускаю. И вот этот мужчина спросил меня, а я подумала: «Может, это реально выход? Может, это мне Боженька сверху дает человека, который мне поможет?» Сумму я назвала рандомно, из головы, для меня тогда это были большие деньги, приличная сумма, так скажем. Я тогда могла на эти деньги сходить поесть купить на месяц, холодильник забить, взять всё самое необходимое.

— Что было дальше?

— Я ему сказала: 5 тысяч. Он такой: «Окей, говори адрес», я ему его написала. Приехал какой-то жирдяй, прям дед. Боже, так моя деятельность и началась... Он еще вино такое купил, не очень вкусное — сангрия или что-то такое, пить не стала, я эту бутылку потом подругам отдала. Забрала у него эти 5 тысяч, мне он эту бумажку швырнул и ушел. Подумала: ладно, сейчас не до гордости. Больше мы с ним не виделись.

Однажды клиент возил Алину на Сицилию

Однажды клиент возил Алину на Сицилию

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— А потом ты в какое-то агентство пошла или как?

— Нет, я начала сидеть в группах в социальных сетях, там доски знакомств Красноярска, часто разные люди публикуют: типа встречусь в машине, там, дома, вот эта вся грязь. Я начала там публиковать свои объявления «встречаюсь за МП» — и фоточку такую эротичную свою.

— МП — это что?

— Материальная поддержка, материальная помощь. Я лицо, кстати, показывала, не стеснялась. И вот, короче, я начала там публиковаться, месяца два я там публиковалась. У меня неплохой контингент сложился, я начала больше брать иногда.

— Сколько?

— 10 тысяч за час. Я сначала себя во столько не оценивала, всё время по-разному было. Когда я время от времени публиковала запись на стенке, то 2,5 тысячи, то 5, то 10 тысяч в час писала, реально наобум ставила ценник. Рандомно ставила, кто на сколько согласится.

Из ресторанов Алина не выходит

Из ресторанов Алина не выходит

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Девушка перепробовала самые изысканные блюда

Девушка перепробовала самые изысканные блюда

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Морепродукты — любимая еда Алины

Морепродукты — любимая еда Алины

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— Много клиентов было?

— Приезжало ко мне по 3–4 человека в день. Я вот эти денежки как сокровище хранила. Они [клиенты] мне звонили с вопросами: «Что, за сколько встречаешься? Ко мне приедешь?» Потом ко мне приехал один человек очень хороший, богатый, через два месяца после моего начала, в августе. И он мне оставил 50 тысяч и сказал: «Мне тебя жалко». Я думаю: а что меня жалеть, я вообще никакого вида не показывала. Говорит: «Вот сидишь на этом ущербном сайте». Я ему: блин, ну мог бы не приезжать, если тебе что-то не нравится. Я здоровая абсолютно, за этим слежу, одеваюсь я красиво. Вообще, я не думала изначально и не воспринимала эту деятельность как работу, это сейчас она меня поглотила полностью. И этот мужчина мне сказал: «Работай лучше вот тут», — и показывает мне сайт, о котором я вообще не знала.

— Что за сайт?

— Там не просто группа, а полноценный сайт для эскортников. И я решила там зарегистрироваться. Там нужно было заплатить за аренду рекламного места, чтобы сайт меня людям показывал, там разные пакеты есть. У меня были последние 700 рублей на карте, и я вот купила место. И вот сейчас я самая знаменитая эскортница в городе, среди богатых людей и среди, можно сказать, среднего сегмента. Ну со средниками я стала очень редко встречаться. Потому что я очень себя почувствовала важной. Почувствовала, что могу зарабатывать реальные деньги, встречаясь при этом с хорошими мужчинами. Пускай даже внешне мне они и не особо нравятся, зато у них есть деньги и они всегда заплатят тебе. А то бывали случаи, несколько раз мне говорили мужики: «Я вот копил на тебя три месяца и за минуту тут кончил», — извините меня за выражение. И вот зачем мне это — чувствовать, будто я обкрадываю народ, выслушивать этот весь негатив в свой адрес? На новом сайте я обозначила уже одну сумму и серьезно начала работать. Я еще перед этим с подругами проконсультировалась, стоит ли, потому что там очень большие просмотры будут и все узнают, чем я занимаюсь. А вдруг в университете кто-то из парней сидит на этом сайте? Я думала-думала, и мне подруга говорит: «Блин, Алин, и так уже все знают, чем ты себе на жизнь зарабатываешь. Даже если еще кто-то узнает, это не их дело, их это не касается». К тому же я для себя работаю, еще и удовольствие получаю. Я так подумала, был вечер, я сидела — и с той группы в соцсетях никто не приезжал. Ну и решила попробовать, создала анкету. Заплатила эти 700 рублей за место — и понеслась.

— Что изменилось после регистрации на том сайте?

— У меня просто за вечер случился миллиард звонков. Я в шоке была. Звонили без стеба, спрашивали, можно ли со мной встретиться, могу ли я приехать. Я испугалась. Вызовы листаешь, и там просто 21 звонок за час был. Думаю: и что делать, нужно брать себя в руки. Беру трубку, ко мне человек приезжает. Я сперва поставила ценник за час 5 тысяч. И за тот вечер я заработала 25 тысяч, мне один из клиентов 15 тысяч дал, на чай оставил, и с тремя в общем встретилась. Сижу и думаю: а почему я раньше там не сидела, на сайте этом?

Алину возили на отдых в Турцию

Алину возили на отдых в Турцию

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— А ценник после такой популярности изменила?

— Нет, я его долго не меняла. На чай часто оставляли. Ну и за выезд я 15 тысяч брала, разные расценки на разные вещи. Меня часто куда-то приглашали.

— Сколько у тебя сейчас в месяц выходит?

— Всегда по-разному, может быть и 700 тысяч. Может меньше. Но, естественно, я их не трачу, откладываю на квартиру. Я человек прагматичный, я не тупая какая-то проститутка, которая зарабатывает и тратит всё в никуда. Так было поначалу, недолго, я вскружила себе голову. Поехала одежды себе накупила, косметики, всего для дома, ела в ресторанах. Потом успокоилась, пришла в норму. Это перестало быть чем-то «вау». Сейчас я думаю, что нужно куда-то дальше двигаться. Нужно в «реальный эскорт» идти.

— Что для тебя «реальный эскорт»?

— Москва. Но это надо обладать очень хорошими внешними данными. Там «реальный эскорт», где тебя приглашают миллиардеры, которые тебе могут оставить до 10 миллионов за вечер. Ну прикинь, 10 миллионов за вечер — естественно, это «реальный эскорт». Это реальные деньги, а вот эти 700 тысяч в месяц, которые я имею... Но и то я не в руках же их зараз держу, они приходят-уходят. Мне, конечно, нравится, что я их не держу. В общем, стала откладывать.

В ожидании встречи

В ожидании встречи

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— Какие клиенты у тебя в основном сейчас?

— Женатые. Богатые. Элитные. Студенты есть, которые прикидываются взрослыми, а в реале им только по 18 лет. Я удивлена, что у них есть деньги, которые я требую. Сейчас у меня час 30 тысяч стоит. И 60 тысяч за выезд. Это зарплата среднестатистического человека за месяц, а я могу за час столько заработать. Сейчас у меня встречи стали реже, но беру я больше. То есть сейчас денег больше, работы меньше. Люди, которые будут за это платить, они не переведутся. Хоть 100 тысяч за час поставлю, всё равно найдется клиент. Еще многие сомневаются в том, что я настоящая. Я говорю: «Пошли, я тебе просто кружок в телеграме запишу, что я вот она, в реальном времени». Ну или по видеосвязи можно созвониться.

— Какой клиент тебе больше всего запомнился?

— У меня как-то был клиент, очень знаменитый в Красноярске бизнесмен, очень богатый. Мне звонил не он сам, а его представители — что такой-то человек хочет с тобой развлечься. И вызвали меня к нему. Спросили, сколько будет стоить ночь со мной, я сказала: 400 тысяч. Я смекнула, что человек звонит небедный. Мне сказали: «Хорошо», — и добавили, что, если всё будет хорошо, мне еще и на чай оставят. И сказали, что за мной приедет машина с охраной: иди готовься, у тебя есть час. Спросили меня про все мелочи типа депиляции и так далее, фотки просили выслать, чтобы они оценили мою пригодность для их господина. Я выполнила все условия, навела марафет. Выхожу, реально стоит «Гелендваген» с охраной. Меня посадили на заднее сиденье, спросили, какую музыку слушаю. Я сказала: «Можно я просто по Bluetooth подключусь?» Ну вот так меня к нему привезли.

Он человек очень добрый оказался. Кстати, у нас не было ничего с ним. Просто ему нужно было выговориться, я больше как психолог была. Мы выпили, поцеловались. С моей инициативы, я как-то попыталась его возбудить, но там что-то... В общем, я поняла, зачем мне это самой надо. Деньги мне выдали, просто пачку пятитысячных, я их даже пересчитывать не стала, потому что понимала, что люди серьезные. Он мне 150 тысяч еще на чай оставил. Полмиллиона за раз мне выложили. Телефон перед встречей у меня забрали в прихожей, там прихожая, конечно, как три мои квартиры...

— О чём с ним разговаривали?

— Да обо всём, какие-то житейские моменты, знаешь. Но больше его проблем я выслушала, чем своих рассказала. Конечно, я с ним поделилась, что хочу грудь сделать, пластику, нос как у Беллы Хадид. Всё рассказала, он подвыпивший был — и такой: «Да я тебе всё, что ты захочешь, сделаю». Ну после того момента мне никто от него и не звонил. Я, конечно, себе надежды не рисовала, но подумала: будет — будет, не будет — не будет. Приехала потом домой, начала всю эту пачку пересчитывать. Это просто психосоматика, интересно считать деньги. Круто было.

Оплата за работу с крупным бизнесменом

Оплата за работу с крупным бизнесменом

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— Это был самый большой гонорар?

— Ну были еще крупные клиенты, но не 500 тысяч. 150, 200 тысяч было. Это все бизнесмены. Сейчас-то я уже уровень наработала. Я считаю, я выстрадала этот уровень. Хочу выйти еще на один уровень, просто светить лицом, общаться, выпивать, без секса. Понемногу эту схему прорабатываю. Говорю: давай в ресторане посидим, кто-то соглашается. Но многие не любят светить лицом, потому что понимают, что я многим известна, а многие клиенты тоже известные люди. Меня даже на улицах порой узнают, меня это раздражает.

— А не страшно незнакомых людей к себе домой пускать?

— Страшно, но я как-то... Мне уже много угроз поступало. Говорят, что убьют, что зарежут. Я как-то вообще месяц не работала из-за этого, потому что перепугалась. Сейчас я на интуицию полагаюсь: если я изначально понимаю, что человек мне противен, голос не нравится, я просто скидываю и блокирую номер. Мне это ничего не стоит, ибо через пять минут другой клиент позвонит — и всё. Сейчас у меня избирательность очень жесткая. Средств самозащиты тоже нет. Опасных моментов каких-то не было.

— А ты хочешь в будущем семью, отношений? Оставишь работу?

— Все об этом мечтают. Но после одного случая я не хочу отношений.

— Что за случай?

— В 2021 году у меня был мужчина, и он мной манипулировал. При этом у него была жена. Он во мне что-то заметил, у нас так красиво начиналось всё. Он меня в рестораны водил, довольно обеспеченный человек был. Я позарилась на это всё, подвлюбилась. Потом я вообще начала осознавать, что завишу от него эмоционально. Мы два месяца встречались, я считаю, что это уже срок, чтобы мной завладеть. В общем, он начал себя проявлять неподобающе. У меня волосы были длинные, он мне сказал: иди состриги их, мне так больше нравится. Я пошла постриглась. Потом заставил меня все вещи выбросить, которые ему не нравились, и новые купил. Начала носить то, что он мне купил, и ходила с ужасным лицом, с непониманием, полный камень, в душе камень. Как будто меня всего лишили и воздух отобрали. И месяц я так жила, а потом я от него ушла.

— Вы вместе жили? У него же жена была...

— Да, он меня к себе позвал жить. У него жена жила в другом городе, а тут он как бы по работе. И я понимала, что это недолговечные отношения будут. Потому что он тут работает просто и может спокойно уехать. Но тем не менее я такая: «Ой, заварушка, пойду в нее». Мне хотелось попробовать. И вот с тех пор у меня прям блок на отношения, я не воспринимаю отношения, это меня сломало. Меня даже в психушку загребли, когда я в Енисей упала.

— Как это было?

— Ну я не целенаправленно падала. Я сидела там на опоре и плакала, пыталась саму себя образумить, что не всё потеряно. Что вот волосы отращу снова, всё верну назад, куплю новую одежду, исправлю положение. И в момент я сознание потеряла и плюхнулась. И шли три молодых человека, они еще закричали: «Эй, дура, ты что делаешь!» И они сразу же бросились за мной, телефоны положили на асфальт... Двое бросились за мной, другой побежал к другому причалу, и выловили меня. Там еще корабль стоял рядом, меня бы туда увело. Они вызвали скорую, и так вышло, что мимо проходил психиатр. Я до сих пор думаю, что это не совпадение, а какой-то прям знак. И она вызвала психушку. Там мне поставили «депрессивное расстройство», я там неделю пролежала. Думаю, это мне сильно помогло.

Еще один вечер в ресторане

Еще один вечер в ресторане

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— Хотела бы завести «папика»?

— Я думаю, что да, но не на постоянно. Все-таки хочется самостоятельности в будущем. Пока что меня устраивает всё в моем достатке. Но если предложение такого рода поступит, я не откажусь.

До этого мы рассказывали, как девушка из села пыталась стать эскортницей. Она честно рассказала о своем опыте трудоустройства.

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