«Были очень недовольны тем, что у меня все дипломы красные». Соискатели назвали самые нелепые причины отказа от работодателей

Недавно мы рассказывали, что на уральском заводе ищут секретаршу, которая знает песни Инстасамки. Деловые качества кандидатки не важны, главное — привлекательная внешность. Тех, кто не подойдет под этот критерий, на работу не возьмут. Наши коллеги из E1.RU попросили читателей рассказать, получали ли они странные отказы от работодателя. Публикуем их ответы (в них много забавного).
Судя по ответам подписчиков телеграм-канала и сообщества во «ВКонтакте», чаще всего с отказами сталкиваются девушки, причем как замужние, так и свободные: работодатели опасаются, что они или скоро уйдут в декрет, или будут постоянно пропадать на больничном с ребенком.
— Однажды в банке мне отказали только из-за наличия двухлетнего сына. Я прошла все собеседования, моя кандидатура всех устроила, но потом по телефону мне так и сказали: «Руководителя смущает, что у вас маленький ребенок», — рассказала Мари.
— Мне отказывали, потому что вышла замуж, а, значит, скоро уйду в декрет, — написала Ирина.
— Мне несколько раз отказывали из-за того, что на вопрос: «С кем будет ребенок, когда заболеет?» — я честно отвечала, что мне его не с кем оставить, — поделилась Дарья.
— На собеседовании меня спросили, собираюсь ли я в ближайшее время замуж, а я как раз собиралась. В итоге эта работодательница так и не перезвонила, — рассказала Юлия.
Но с дискриминацией сталкиваются не только девушки.
— Когда был студентом, пытался устроиться в магазин посуды. Мне сразу сказали: «Мужчин не берем, только женщин». На мой вопрос: «А что, мужчины не разбираются в посуде?» — пожали плечами, — признался Владимир.
Еще одна частая причина отказа — внешность соискателя.
— У меня очень хрупкое телосложение, и в свои 30 я выгляжу намного младше. Мне сказали: «Вы очень по-детски выглядите», когда я устраивалась продавцом-консультантом в бутик с одеждой, — написала пользовательница с ником Lerachka.
— Не взяли по причине того, что я брюнетка, а требовались блондинки, — рассказала Анна.
— Не взяли из-за роста — 156 сантиметров, — отметила Виктория.
— Моему знакомому с зелеными волосами везде отказывали из-за необычного внешнего вида. Сам на себя теперь работает, ни от кого не зависит, — написала Наталья.
С той же проблемой столкнулся Александр:
Еще неприятнее получить отказ из-за национальности. В такой ситуации оказалась Гульназ:
— Пришла на собеседование в кофейню, где требовался бариста. Меня спросили, могу ли я поменять свою внешность, чтобы больше походить на русскую девушку. Мои глаза никогда не были такими огромными, я честно офигела. А объяснили это тем, что гости не любят, когда их обслуживают нерусские девушки. От такого собеседования я осталась в шоке.
Некоторых работодателей не устраивает образование кандидатов. Причем иногда их претензии доходят до абсурда.
— Отказали, заявив: «У вас высшее [образование], а нам нужны рабочие». Была в тихом шоке, — поделилась наша читательница с ником Mary Min.
— Искала работу после института. Отказали со словами: «У вас слишком хорошее образование для нас. Вас через полгода сделают нашей начальницей, а нам будет обидно, мы здесь по 20 лет работаем», — рассказала Галина.
— Однажды на собеседовании были очень недовольны тем, что у меня все дипломы красные. А я что, специально должна была хуже учиться, чтобы кому-то угодить? — задалась вопросом Дарья.
Иногда причиной отказа могут стать вещи, которые вообще не имеют никакого отношения к работе.
— Один раз не взяли на работу, потому что я Водолей, а Водолеи не встраивались в астрологическую карту директрисы. Это была вакансия продавца бижутерии. Еще один одаренный отказал в трудоустройстве из-за моего имени! — рассказала Екатерина. — Он хотел, чтобы в его компании не было сотрудников с одинаковыми именами. Мне не повезло: у них уже работала моя тезка. Это было рекламное агентство.
— В 2015 году после декрета я пошла устраиваться в садик. В одном спросили про знак зодиака, а я — Скорпион. Ответ был: «О-о-о-о, мы вам позвоним», — поделилась Ося.
— А мне отказали, потому что по знаку зодиака я Лев. Работодателем была девушка, она сказала, что у нее в жизни нет знакомых Львов и она меня не чувствует, поэтому отказ, — рассказала Екатерина.
— Меня не взяли грузчиком из-за адреса электронной почты. На лето хотел подработать то ли в 16, то ли в 18 лет. Там надо было анкету заполнить с непонятными для грузчика графами. В поле e-mail я написал адрес со словом «наркоман», — делится Василий.
Вот еще несколько примеров странных придирок:
— Давно дело было: меня собеседовал сам директор, дал психологический тест, по которому у меня выпал результат «Наполеон». Со словами: «Наполеон тут один, это я сам» — он отказал мне, — рассказала Ирина.
— Я однажды не прошла испытательный срок, руководитель рассчитал меня со словами: «Нужно быть гибче с начальством». А сам весь испытательный клеился ко мне и получал отказ, — призналась Елена.
— Устраивалась на производство, после первых успешных дней обучения и работы мне сказали, что я не подхожу, потому что ни разу за все дни не вышла на перекур с остальными, — поделилась Юлия.
Пользовательница с ником Радость Твоя рассказала вот такую странную историю:
— Ко мне в конце собеседования пригласили какого-то хироманта. Он долго рассматривал мою руку, записывая что-то на бумагу, и задавал какие-то несуразные вопросы. Потом он передал бумажку директору, а тот объявил мне, что на моей руке не обнаружили то самое важное качество, которое они ищут в соискателе. К слову, тот директор — мужчина, и это была строительная компания.
— Я устраивалась учителем русского языка в школу. Меня долго собеседовали, спрашивали про замужество, про жилье, а по предмету ничего не спросили. Под конец спросили, умею ли я петь и плясать, потому что им на праздники нужен был такой человек. Я так разозлилась и сказала, что пою, когда выпью, и танцую стриптиз. Не взяли, — написала Екатерина Сергеевна.
Хорошо, что у наших читателей есть чувство юмора. Без него сложно реагировать на странные выходки некоторых работодателей.
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