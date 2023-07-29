«Были очень недовольны тем, что у меня все дипломы красные». Соискатели назвали самые нелепые причины отказа от работодателей

Некоторых работодателей не устраивает образование кандидатов. Причем иногда их претензии доходят до абсурда.



— Отказали, заявив: «У вас высшее [образование], а нам нужны рабочие». Была в тихом шоке, — поделилась наша читательница с ником Mary Min.

— Искала работу после института. Отказали со словами: «У вас слишком хорошее образование для нас. Вас через полгода сделают нашей начальницей, а нам будет обидно, мы здесь по 20 лет работаем», — рассказала Галина.

— Однажды на собеседовании были очень недовольны тем, что у меня все дипломы красные. А я что, специально должна была хуже учиться, чтобы кому-то угодить? — задалась вопросом Дарья.

Иногда причиной отказа могут стать вещи, которые вообще не имеют никакого отношения к работе.

— Один раз не взяли на работу, потому что я Водолей, а Водолеи не встраивались в астрологическую карту директрисы. Это была вакансия продавца бижутерии. Еще один одаренный отказал в трудоустройстве из-за моего имени! — рассказала Екатерина. — Он хотел, чтобы в его компании не было сотрудников с одинаковыми именами. Мне не повезло: у них уже работала моя тезка. Это было рекламное агентство.