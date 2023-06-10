«55 лет, полный, работал в «Макдоналдсе», никогда не было женщины»: экс-вебкамщица рассказала о клиентах и индустрии (18+)

Мечтала быть принцессой, а стала сначала стриптизершей, затем — вебкамщицей. Такова история
«Хотела стать принцессой»
— Я родилась и выросла в Самаре. Родители в разводе. Мама бухгалтер, а папа дальнобойщик.
В детстве мечтала быть принцессой. О профессии никогда не думала. Даже поступать хотела от большой детской любви. Встречалась тогда с мальчиком, а он хотел учиться на полицейского. Я должна была поступать вместе с ним. Уже сдала нормативы и проходила по всем параметрам, но мы расстались. Познакомилась с другим мальчиком — он учился в вузе в Самаре. И я пошла туда учиться на юриста.
— Как ты узнала о существовании вебкам-индустрии и почему стала там работать?
— Лет с 14 знала, что такое существует, но думала, что это что-то слишком ужасное, что там буквально насилуют людей. Работать начала там случайно. Познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. У него был симпатичный профиль и описание: «Ищу друзей и предлагаю работу модели». Он только переехал в Самару из какой-то деревни под Екатеринбургом. Мы общались, и я ради интереса спросила про работу. Хотя сразу поняла, что это вебкам. У меня был до этого опыт работы в стриптизе. Новый знакомый сказал: «Если хочешь, попробуй».
«Боялась, что мама узнает»
— Меня привели в офисный центр где-то в центре города — совершенно типовой. Там сидели эйчары. От меня нужен был лишь паспорт, чтобы подтвердить возраст. Также мне дали заполнить анкету категорий, стримить в которых я согласна, например анал, фистинг, мастурбация, дилдо, фингеринг, блоуджоб.
— Какие ты видела перспективы и последствия такой работы для себя?
— Я думала, что в вебкаме много денег. А последствия — слив. Мне было даже плевать, что мои стримы могут разойтись по друзьям и знакомым. Я боялась именно, что узнают родители, мама.
— Какие были условия?
— Оплата была 50 на 50 со студией с возможностью повышения процента в пользу модели, если делаешь хорошие чеки и отрабатываешь часы. Оплата вырастала до 55% в пользу девушки.
— А это вообще законно?
— Это серая сфера. Как мне объясняли, всё же происходит онлайн. Стримы не записываются. Я не показываю на общее обозрение ничего. Только один на один в привате с клиентом. То есть порнографию или что-то подобное я не распространяю. Плюсом ко всему вебкам — это шоу, которое пытается сымитировать реальность.
— Ты знала владельцев студии?
— С хозяевами студии я виделась пару раз. Молодые ребята, им около 30 лет. Муж и жена. Она, кстати, тоже вебкамщицей была.
— На какой студии тебя снимали?
— Работа проходила в офисном центре. Это был обычный офис со стойкой администратора, общей кухней и комнатами, где работали девочки.
— Как было устроено твое рабочее место?
— Это профессиональная и уютная студия. Кроме компьютера с камерой и мышки с клавиатурой в комнате обязательно был софтбокс. Я стримила на зарубежную аудиторию на премиальном сайте. Поэтому, если картинка не очень, сайт ее не пропускает. Также в комнате были обогреватель, вентилятор, влажные салфетки, дилдо и всякие секс-игрушки, которые пришлось покупать у работодателей. Мой первый фаллоимитатор стоил 400 рублей. Студия предоставляла смазку, хлоргексидин и масло для тела.
Софтбокс — рассеиватель света, который делает его более мягким. Сама конструкция — насадка, корпус, который надевается на источник света (например, вспышка на стойке). Этот модификатор часто используется при портретной, предметной съемке в студии.
«Чувствовала себя изнасилованной»
— Каким был твой первый стрим?
— На первом стриме у меня был первый приват. Хоть я и работала до этого в стриптизе, у меня был полный шок. Он мне написал: «Плюнь на себя». Я подумала: «Я на такое не подписывалась». Но он не унимался, просил пососать пальцы и плюнуть на себя. Я это сделала, а в голове было просто: «Боже, что происходит?!» Чувствовала себя изнасилованной в прямом смысле. Помню, как вышла на общую кухню, а меня трясет. Девочки успокоили.
— Как проходили твои стримы?
— Это полноценная работа 5/2. Стримы длятся по 10 часов. Ты их не прерываешь. Даже когда уходишь в туалет или попить, просто пишешь в чате, что на минутку отлучишься, и всё. Стрим делится на несколько частей — это превип, ВИП-шоу и приват. Превип — это анонс. Ты сидишь и заманиваешь зрителей купить билет на твое ВИП-шоу. Само ВИП-шоу — это эротический контент. Половые органы показывать нельзя, иначе забанят. Максимум можно грудь показать. Каждый старается увлечь в этот момент аудиторию как может. Я, например, тверкала. Это было моей фишкой. И еще один вариант ВИП-шоу — мастурбация под подушкой. На самом деле ее нет. Ты просто имитируешь стоны и отыгрываешь оргазм. Ну а приват — это уже эротическое шоу по желаниям конкретного клиента.
— У тебя были однозначные табу на стримах?
— Анал. Это запретная тема практически для всех вебкам-моделей. У меня была в комнате пробка анальная. На случай очень богатого клиента, который будет готов серьезно раскошелиться. Так вот девочки смотрели на нее с ужасом, что неужели я и правда на такое готова.
— Как психологически ты справлялась с ведением таких стримов?
— Тяжело. Постоянное эмоциональное выгорание. Чтобы тебя смотрели, ты должна быть непохожа на тех, из-за кого они убежали в онлайн. Ты должна быть всегда веселой, позитивной, красивой, сексуальной. У тебя не может быть проблем, ты — идеальная картинка. 10 часов каждый день ты должна улыбаться на камеру и имитировать оргазм. Как-то я не выдержала и расплакалась на стриме. У меня была истерика. Смешно, но те же самые мужчины, что довели меня до этого состояния своим отношением, начали закидывать меня платными подарками, чтобы я успокоилась.
«Лежала на кровати без движения, скривив лицо»
— Кто был твоим типичным зрителем?
— Мужчины за 50. Они обычно женаты, но не хотят изменять физически, поэтому развлекаются так. Было немного неловко иметь статус такой дэдди-герл, но они хорошо платят.
— Расскажи о своих самых необычных зрителях.
— На самом деле их было очень много. У меня был постоянник странный, видимо, фанат фэнтези или каких-то компьютерных игр. Он просил меня представить, что меня насилует орк и я умираю. Просто представить. Я просто лежала на кровати без движения, скривив лицо. И за это он платил. Другой мужчина был с огромным членом, слегка не достающим до колена. Он очень гордился им и всячески демонстрировал. Платил за то, чтобы я делала фото с бутылками и удивленным лицом, как будто держу его прибор.
Орки — вымышленные гуманоидные существа в фольклоре народов Западной Европы и современных произведениях жанра фэнтези. Орки имеют большое сходство с гоблинами и входят в число стандартных видов фэнтезийных существ.
Еще с одним постоянником мы даже смогли подружиться. Это был мужчина из Бельгии, и его было реально жаль. 55 лет, полный, работал в «Макдоналдсе», и у него никогда не было женщины. Он был очень милый. Смотрел меня каждый день. Очень много денег на меня спускал, делал коллажи с сердечками. Было даже неловко, но такая работа. Если у него кончались деньги, он обязательно прощался и говорил, чтобы я подождала недельку до нашей следующей встречи. Знаешь, такой друг, который иногда на тебя дрочит. Как-то он кончил на майку и продолжал сидеть в ней до конца моего эфира. Сейчас я даже слегка скучаю и хотела бы узнать, как у него дела.
— Не страшно было, что кто-то из твоих зрителей тебя выследит?
— Нет на самом деле, мои стримы были на зарубежную аудиторию. Бывали, конечно, русскоговорящие парни, но из стран постсоветского пространства.
— То есть ни с кем из своих зрителей ты не знакома лично?
— С одним знакома, давала хорошему знакомому ссылку на эфир. Но он был только на превипе, сказал, что это очень красиво. В общем, был в восторге.
— Получается, общение вебкамщиц вне работы со своими мемберами не практикуется?
— Есть рисковые девушки, которые выносят это общение во внерабочие рамки. У нас была девушка, которая уехала в Европу к своему мемберу и вышла за него замуж. Счастлива, детей растит.
«Сообщение за 400 рублей»
— За что вообще платили зрители?
— Точные расценки я сейчас не скажу. Помню, что сообщение в чате стоило 5 долларов, чуть больше 400 рублей. Зрители платили за приват, тикет на ВИП-шоу и подарки модели.
— Сколько ты зарабатывала?
— Среднячок. 60 тысяч рублей в месяц у меня выходило. Но это только после того, как я раскрутила аккаунт. Новенькая будет получать от силы 20 тысяч рублей.
Мой максимальный донат составлял 20 тысяч рублей за раз. Клиента возбуждал сквирт. Чтобы его отыграть, я использовала простую воду и шприц.
«Начал меня унижать»
— У тебя был парень в этот период жизни? Как он относился к твоей работе?
— Был один дурак, Валера зовут. Он знал о моей работе и говорил, что относится к этому хорошо, а в какой-то момент у него сорвало крышу. Начал меня унижать и кричать, что вот, мне всего 19, а я уже вебкамщица с опытом в стриптизе и поцеловалась с ним на первом свидании. В общем, мы расстались.
— Кроме неудач в отношениях какие еще риски связаны с работой вебкам-модели?
— Модель рискует быть слитой в Сеть, выставленной на всеобщее обозрение. Меня слив не так пугал. Мужчины у нас в целом не очень ценят доверие девушек. Мои пикантные фото как-то сливал близкий человек в крупный паблик Самары. Это ужасно, но после первого раза не слишком пугает.
«В вебкаме много молодых учительниц»
— Многие вебкам-модели утверждают, что такие стримы — это не порнография. Ты с этим согласна?
— Да, это совершенно разные вещи. Порно менее интимное, там есть сценарий, работает большая команда. А тут ты и твой зритель.
— Кто вообще идет работать в эту сферу?
— Девушки, которым нужны деньги. В вебкаме много молодых учительниц. Особенно преподавательниц иностранных языков. В школах мизерные зарплаты, и вот они крутятся как могут. Девушки со знанием английского языка в вебкаме могут даже не раздеваться. Они работают как психологи.
«Я стала ненавидеть мужчин»
— Почему ты решила уйти из вебкам-индустрии?
— Переросла. Мне просто надоело, я выгорела, захотелось любви, отношений. Деньги — это, конечно, хорошо, и я иногда даже думала вернуться, но гоню прочь эти мысли и начинаю работать по специальности, в юридической сфере.
— Тебя спокойно отпустили?
— Да, только на деньги кинули, а так неприятности меня обошли.
— Как на тебя повлиял вебкам?
— Я стала ненавидеть мужчин. Думала, что это смотрят только извращенцы. А там столько зрителей. И им совершенно неважно, какой ты человек, им нужно только твое тело.
Зато теперь понимаю, с каким человеком хочу быть по жизни. Это должен быть умный и надежный мужчина. Его деньги меня не интересуют, только отношение ко мне и взаимные чувства. Сейчас я таких мужчин рядом с собой не вижу, но не отчаиваюсь найти спутника жизни.