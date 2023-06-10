«55 лет, полный, работал в «Макдоналдсе», никогда не было женщины»: экс-вебкамщица рассказала о клиентах и индустрии (18+)

— Расскажи о своих самых необычных зрителях.



— На самом деле их было очень много. У меня был постоянник странный, видимо, фанат фэнтези или каких-то компьютерных игр. Он просил меня представить, что меня насилует орк и я умираю. Просто представить. Я просто лежала на кровати без движения, скривив лицо. И за это он платил. Другой мужчина был с огромным членом, слегка не достающим до колена. Он очень гордился им и всячески демонстрировал. Платил за то, чтобы я делала фото с бутылками и удивленным лицом, как будто держу его прибор.

Орки — вымышленные гуманоидные существа в фольклоре народов Западной Европы и современных произведениях жанра фэнтези. Орки имеют большое сходство с гоблинами и входят в число стандартных видов фэнтезийных существ.



Еще с одним постоянником мы даже смогли подружиться. Это был мужчина из Бельгии, и его было реально жаль. 55 лет, полный, работал в «Макдоналдсе», и у него никогда не было женщины. Он был очень милый. Смотрел меня каждый день. Очень много денег на меня спускал, делал коллажи с сердечками. Было даже неловко, но такая работа. Если у него кончались деньги, он обязательно прощался и говорил, чтобы я подождала недельку до нашей следующей встречи. Знаешь, такой друг, который иногда на тебя дрочит. Как-то он кончил на майку и продолжал сидеть в ней до конца моего эфира. Сейчас я даже слегка скучаю и хотела бы узнать, как у него дела.