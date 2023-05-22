В России хотят ввести шестидневную рабочую неделю

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» отправила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы документа, который оказался в распоряжении «Известий», отмечают, что до первой волны санкций в 2014 году российская экономика входила в пятерку крупнейших экономик мира и устойчиво росла, но из-за роста ограничительных мер нагрузка на экономический сектор увеличилась.
— В настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется, — говорится в документе.
Авторы инициативы считают, что шестидневка поможет повысить прочность российской экономики, достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов. В качестве примера в ассоциации привели годы Великой Отечественной войны, когда «россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю», и практику некоторых европейских и азиатских стран.
При этом российские власти время от времени говорят о сокращении рабочей недели. Чаще всего звучит инициатива превратить ее в четырехдневную, но в конце марта заговорили о сокращении рабочих часов.
— Мы говорим не о четырехдневной рабочей неделе, а о сокращении часов. Например, с понедельника по четверг люди будут работать как обычно, а по пятницам — до обеда. Возможности перейти на такой график у нас уже есть, — заявляла ранее член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Мы подробно разбирались в том, что предлагают депутаты и почему надеяться на осуществление их планов опять не приходится.