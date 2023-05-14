На любой работе можно стать звездой: как гардеробщица самой большой школы Новосибирска спасает детей — видеоистория

В новосибирской школе
— Ребенок пришел, на одной ноге 34-й размер, на другой — 32-й, — приводит пример рядовой истории Ольга Глухих.
В школе у детей нередко встречаются одинаковые куртки, шапки, обувь, а разницу в размерах дети не замечают: «Если нога вошла, значит мое». Горы одежды сортируют и раскладывают на «волшебные полочки». Кроме того, приходится успокаивать рыдающих детей и писать записки их родителям, чтобы детей не ругали за потери.
Если вы давно не были в школе и хотите вспомнить, как она выглядит (маловероятно, но бывает), посмотрите трехминутное видео, в котором мы показываем огромное здание школы и рассказываем о том, как на любой работе можно стать звездой. Во всяком случае, феей точно.