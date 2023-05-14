На любой работе можно стать звездой: как гардеробщица самой большой школы Новосибирска спасает детей — видеоистория

В новосибирской школе № 216 на Плющихинском жилмассиве работает фея потеряшек — так ученики и их родители называют гардеробщицу Ольгу Глухих, которая следит за вещами учеников начальных классов. Это самая крупная школа города, в ней учится около 3500 учеников. В крыле начальных классов несколько работников гардероба — за одну смену через них проходят 52 класса по 36 человек. В этом видео Ольга Глухих рассказывает о работе гардеробщика, который, на первый взгляд, делает незначительные вещи, но на самом деле сильно облегчает жизнь школьникам и их родителям.