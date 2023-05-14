freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 1/10
usd 77.20
eur 84.25
Тема дняЛесной пожар рядом с селом Толмачево
Все новости
Все новости
Подробности

На любой работе можно стать звездой: как гардеробщица самой большой школы Новосибирска спасает детей — видеоистория

Ольгу Глухих любят младшие школьники и их родители

479
Еще чуть-чуть и видео загрузится
В школе тысячи учеников, и каждый день они теряют вещи

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

В новосибирской школе № 216 на Плющихинском жилмассиве работает фея потеряшек — так ученики и их родители называют гардеробщицу Ольгу Глухих, которая следит за вещами учеников начальных классов. Это самая крупная школа города, в ней учится около 3500 учеников. В крыле начальных классов несколько работников гардероба — за одну смену через них проходят 52 класса по 36 человек. В этом видео Ольга Глухих рассказывает о работе гардеробщика, который, на первый взгляд, делает незначительные вещи, но на самом деле сильно облегчает жизнь школьникам и их родителям.

— Ребенок пришел, на одной ноге 34-й размер, на другой — 32-й, — приводит пример рядовой истории Ольга Глухих.

В школе у детей нередко встречаются одинаковые куртки, шапки, обувь, а разницу в размерах дети не замечают: «Если нога вошла, значит мое». Горы одежды сортируют и раскладывают на «волшебные полочки». Кроме того, приходится успокаивать рыдающих детей и писать записки их родителям, чтобы детей не ругали за потери.

Если вы давно не были в школе и хотите вспомнить, как она выглядит (маловероятно, но бывает), посмотрите трехминутное видео, в котором мы показываем огромное здание школы и рассказываем о том, как на любой работе можно стать звездой. Во всяком случае, феей точно.

По теме

ШколаГардеробУченикиВещи
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter