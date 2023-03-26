«Мясо упало? Ничего, положим в бургер». Откровения работника фастфуда — от них может поплохеть

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«Адская работа»

Фастфуд — это действительно адская работа. Мне кажется, хуже может быть только работа за бесплатно.

Устроиться в ресторан можно двумя путями: официально, через саму компанию, либо через аутсорс. В основном людей пытаются устраивать вторым способом — даже без трудовых договоров.