«Мясо упало? Ничего, положим в бургер». Откровения работника фастфуда — от них может поплохеть

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы.
Наш новый герой — бывший сотрудник ресторана фастфуда в Екатеринбурге. Он рассказал Е1.RU о переработках, неадекватных начальниках и о том, почему еду часто готовят с нарушениями. Осторожно: после прочтения этой статьи купить бургер вам будет сложно. Вдруг он до этого побывал на полу?
Далее — от первого лица.
«Адская работа»
Фастфуд — это действительно адская работа. Мне кажется, хуже может быть только работа за бесплатно.
Устроиться в ресторан можно двумя путями: официально, через саму компанию, либо через аутсорс. В основном людей пытаются устраивать вторым способом — даже без трудовых договоров.
Компания активно берет на работу несовершеннолетних. Несложно догадаться, что на нормы подросткового труда всем плевать. Официально они не могут работать больше пяти часов в день (работники в возрасте до
Были случаи, когда несовершеннолетние становились менеджерами. Неплохое повышение, да? Если не считать того, что в трудовой книжке они записаны как самое низкое трудовое звено, которое им и разрешено занимать.
«Клиента могут накормить тухлятиной»
Еду готовят по нормам, только если в город приезжает проверка (о которой известно заранее). Так что есть в фастфуде может быть опасно. Мясо упало? Ничего, положим в бургер. Я лично видел, как сотрудники так поступают. За сроками годности готовой еды тоже особо не следят. Например, картошка фри по стандарту годна всего
Бургеры и лепешки часто готовят не по вашему заказу, а заранее. Это очень удобно, если ты стоишь на кухне один — а такое бывает часто, и это отдельный ад. Тогда заготовленные бургеры помогают пережить запары. Проблема в том, что их срок годности — те же
В продукты могут попасть посторонние вещи. Однажды клиенту в доставке попался бургер с полиэтиленовой перчаткой — и в общем-то это не худшее, что он мог достать в этой «лотерее».
«Директор рвал заявления»
Вспомните любой стереотип о плохом начальнике — и он окажется реальностью в ресторане фастфуда. По крайней мере, так было в моем филиале. Директор не хотел никому давать уволиться, он буквально рвал заявления, которые ему приносили. Это касалось даже тех, кто работал неофициально. Когда работники приходили и говорили, что хотят уйти, он отвечал: «Поговорим позже». И уходил с рабочего места. Всё что угодно, лишь бы не дать человеку цивилизованно попрощаться с работой.
Конечно же, при этом директор не делал ничего, чтобы люди хотели у него остаться. Он запрещал сотрудникам питаться списанной едой, хотя сам за милую душу уплетал самые дорогие позиции. Помнится, однажды он наорал на меня за то, что я налил себе 300 миллилитров кофе вместо 200 миллилитров. Я к тому моменту работал больше
«Смесь «Дома-2» и "Санта-Барбары"»
Ставка — чуть больше 140 рублей в час. Как по мне, это крайне мало за такую адскую работу. Ты стоишь на ногах весь день, как робот, по десять часов нон-стоп выполняешь заказы, а если присядешь хоть на пару минут — менеджер на тебя наорет. Сами управляющие, к слову, весь день сидят в комфортном офисе. Иногда вообще спят. А если рядовые сотрудники фотографируют их сон, то они заставляли при них удалять фото.
Менеджерам, как правило,
А еще менеджеров почему-то больше всего на свете волнуют раздевалки. Не качество еды, не неработающее оборудование, а именно порядок в раздевалке. Управляющие постоянно выкидывают вещи, если они, по их мнению, лежат не там, где надо. Чаще всего на мусорку отправляется обувь. Однажды угрожали выкинуть даже форму работника.
Но если у тебя хорошие отношения с менеджерами, то ты можешь всё: ходить на обед по полтора часа, курить по часу, пока сотрудники, которым нужна твоя помощь, страдают в одиночестве. У нас даже драки были — это, по-моему, вообще постепенно становится нормальным явлением в коллективе.
«Неадекватных очень много»
Клиенты в фастфуде — люди разные. Но как показывает практика, неадекватных очень много. Как-то двое мужчин угрожали нам физической расправой из-за пива. Охране было всё равно, они просто подошли и сказали: «Не буяньте». Помогло это? Нет.
Я работал по десять часов в день, зачастую — с одним выходным в неделю. Брал себе смены с 13 до 00 часов. Работа до полуночи не значит, что ты работаешь точно до полуночи — это значит, ты работаешь, пока не закроешь весь ресторан. А закрыть его можно и в час ночи, и в два, и в четыре утра. Как-то у меня была смена с 13 до нуля, которая превратилась в смену с 13 до шести. Самое забавное, что на следующей день у меня была еще одна смена с 12. Я опоздал на нее, так как проспал. Меня, конечно же, отругали.
В заключение хочу сказать: не идите работать в фастфуд, если цените свои нервные клетки. Даже в этой работе есть плюсы — я, например, нашел много хороших друзей. Но минусов куда больше. Берегите свои нервы и психическое здоровье. Я говорю это как человек, переживший из-за этой работы нервные срывы.
До этого откровениями с нами поделился повар: он честно признался, плюют ли гостям ресторанов в еду. Ветеринарный врач рассказала, как хозяева животных могут довести до белого каления неадекватными просьбами. Похожие проблемы есть и у мастера маникюра, и у психолога, и даже у стриптизерши. А еще вас наверняка удивит, что бесит и шокирует консультанта секс-шопа.
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