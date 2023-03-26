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Что меня бесит

«Мясо упало? Ничего, положим в бургер». Откровения работника фастфуда — от них может поплохеть

Молодой человек рассказал про переработки, хамство и, конечно же, нарушения норм

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Если вы любите есть фастфуд, эта статья может подпортить вам аппетит

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Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий говорят об изнанке своей работы.

Наш новый герой — бывший сотрудник ресторана фастфуда в Екатеринбурге. Он рассказал Е1.RU о переработках, неадекватных начальниках и о том, почему еду часто готовят с нарушениями. Осторожно: после прочтения этой статьи купить бургер вам будет сложно. Вдруг он до этого побывал на полу?

Далее — от первого лица.

«Адская работа»

Фастфуд — это действительно адская работа. Мне кажется, хуже может быть только работа за бесплатно.

Устроиться в ресторан можно двумя путями: официально, через саму компанию, либо через аутсорс. В основном людей пытаются устраивать вторым способом — даже без трудовых договоров.

Компания активно берет на работу несовершеннолетних. Несложно догадаться, что на нормы подросткового труда всем плевать. Официально они не могут работать больше пяти часов в день (работники в возрасте до 16 лет могут работать не более 5 часов в день, в возрасте от 16 до 18 лет — не более 7 часов в день. — Прим. ред.), стоять на кассе и на станциях с фритюром. По факту — они стоят везде и работают хоть сутками.

Были случаи, когда несовершеннолетние становились менеджерами. Неплохое повышение, да? Если не считать того, что в трудовой книжке они записаны как самое низкое трудовое звено, которое им и разрешено занимать.

Порой директора решают, что лучший способ решить проблему — это сделать вид, что ее не существует

Порой директора решают, что лучший способ решить проблему — это сделать вид, что ее не существует

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«Клиента могут накормить тухлятиной»

Еду готовят по нормам, только если в город приезжает проверка (о которой известно заранее). Так что есть в фастфуде может быть опасно. Мясо упало? Ничего, положим в бургер. Я лично видел, как сотрудники так поступают. За сроками годности готовой еды тоже особо не следят. Например, картошка фри по стандарту годна всего 15 минут после приготовления. Но, поверьте, никто не будет так быстро ее выкидывать.

Бургеры и лепешки часто готовят не по вашему заказу, а заранее. Это очень удобно, если ты стоишь на кухне один — а такое бывает часто, и это отдельный ад. Тогда заготовленные бургеры помогают пережить запары. Проблема в том, что их срок годности — те же 15 минут. Но они могут лежать и два часа, и даже весь день, если сотруднику кухни плевать на состояние еды.

В продукты могут попасть посторонние вещи. Однажды клиенту в доставке попался бургер с полиэтиленовой перчаткой — и в общем-то это не худшее, что он мог достать в этой «лотерее».

«Директор рвал заявления»

Вспомните любой стереотип о плохом начальнике — и он окажется реальностью в ресторане фастфуда. По крайней мере, так было в моем филиале. Директор не хотел никому давать уволиться, он буквально рвал заявления, которые ему приносили. Это касалось даже тех, кто работал неофициально. Когда работники приходили и говорили, что хотят уйти, он отвечал: «Поговорим позже». И уходил с рабочего места. Всё что угодно, лишь бы не дать человеку цивилизованно попрощаться с работой.

Конечно же, при этом директор не делал ничего, чтобы люди хотели у него остаться. Он запрещал сотрудникам питаться списанной едой, хотя сам за милую душу уплетал самые дорогие позиции. Помнится, однажды он наорал на меня за то, что я налил себе 300 миллилитров кофе вместо 200 миллилитров. Я к тому моменту работал больше 8 часов и заработал два обеда — то есть даже если цепляться к размеру стаканчиков, то у меня были все 400 миллилитров. Но представьте, какой уровень маразма царит в ресторане, если сто миллилитров вообще становятся поводом для криков.

«Смесь «Дома-2» и "Санта-Барбары"»

Ставка — чуть больше 140 рублей в час. Как по мне, это крайне мало за такую адскую работу. Ты стоишь на ногах весь день, как робот, по десять часов нон-стоп выполняешь заказы, а если присядешь хоть на пару минут — менеджер на тебя наорет. Сами управляющие, к слову, весь день сидят в комфортном офисе. Иногда вообще спят. А если рядовые сотрудники фотографируют их сон, то они заставляли при них удалять фото.

Менеджерам, как правило, 17–22 года. То есть, как по мне, это не вполне зрелые люди. Общение с ними часто напоминало откровенную дедовщину, а в их власти — их же сверстники. Так что ресторан превращается в смесь «Дома-2» и «Санта-Барбары» с личными разборками, сплетнями и непрофессионализмом.

А еще менеджеров почему-то больше всего на свете волнуют раздевалки. Не качество еды, не неработающее оборудование, а именно порядок в раздевалке. Управляющие постоянно выкидывают вещи, если они, по их мнению, лежат не там, где надо. Чаще всего на мусорку отправляется обувь. Однажды угрожали выкинуть даже форму работника.

Но если у тебя хорошие отношения с менеджерами, то ты можешь всё: ходить на обед по полтора часа, курить по часу, пока сотрудники, которым нужна твоя помощь, страдают в одиночестве. У нас даже драки были — это, по-моему, вообще постепенно становится нормальным явлением в коллективе.

«Неадекватных очень много»

Клиенты в фастфуде — люди разные. Но как показывает практика, неадекватных очень много. Как-то двое мужчин угрожали нам физической расправой из-за пива. Охране было всё равно, они просто подошли и сказали: «Не буяньте». Помогло это? Нет.

Я работал по десять часов в день, зачастую — с одним выходным в неделю. Брал себе смены с 13 до 00 часов. Работа до полуночи не значит, что ты работаешь точно до полуночи — это значит, ты работаешь, пока не закроешь весь ресторан. А закрыть его можно и в час ночи, и в два, и в четыре утра. Как-то у меня была смена с 13 до нуля, которая превратилась в смену с 13 до шести. Самое забавное, что на следующей день у меня была еще одна смена с 12. Я опоздал на нее, так как проспал. Меня, конечно же, отругали.

В заключение хочу сказать: не идите работать в фастфуд, если цените свои нервные клетки. Даже в этой работе есть плюсы — я, например, нашел много хороших друзей. Но минусов куда больше. Берегите свои нервы и психическое здоровье. Я говорю это как человек, переживший из-за этой работы нервные срывы.

До этого откровениями с нами поделился повар: он честно признался, плюют ли гостям ресторанов в еду. Ветеринарный врач рассказала, как хозяева животных могут довести до белого каления неадекватными просьбами. Похожие проблемы есть и у мастера маникюра, и у психолога, и даже у стриптизерши. А еще вас наверняка удивит, что бесит и шокирует консультанта секс-шопа.

А по этой ссылке вы найдете и другие истории из рубрики «Что меня бесит».

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