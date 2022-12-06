Программист свинокомплекса и начальник автопарка: кому в Новосибирске предлагают зарплату больше 100 тысяч

От 80 тысяч рублей предлагают звукооператору в караоке-бар. Ищут веселого, заводного человека, готового создавать настроение гостям. Специалист должен отстраивать звук, работать в больших и малых караоке-залах, сопровождать звуковые и световые шоу-программы. График работы заведения: с 20:00 до 04:00, в пятницу и субботу — до 06:00.

Недавно аналитики составили рейтинг самых необычных профессий — новосибирцев зовут работать коптильщиками, певцами в баре и ведущими церемоний в крематории.