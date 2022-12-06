Программист свинокомплекса и начальник автопарка: кому в Новосибирске предлагают зарплату больше 100 тысяч

Новосибирские аналитики назвали топ самых высокооплачиваемых профессий декабря: в него попали начальник автосервиса и программист в свинокомплекс — им обещают зарплату до 150 тысяч рублей.
До 150 тысяч рублей предлагают оператору станков на Новосибирском электровозоремонтном заводе. В обязанности выходит наладка станка, написание программ, изготовление деталей. Специалист должен разбираться в работе стойки Fanuc, иметь опыт работы в токарной группе не менее трех лет, а также уметь читать чертежи.
В соцпакет входит компенсация проезда до места работы железнодорожным транспортом, льготный отдых и оздоровление работников и членов их семей, частичная оплата путевок в детские оздоровительные лагеря, новогодние подарки детям, корпоративные спортивные секции, материальная помощь при рождении ребенка, возможная компенсация жилья.
До 120 тысяч рублей обещают платить начальнику автосервиса ПАТП 1118. В обязанности руководителя входит управление личным автопарком, ремонт и сервисное обслуживание транспортных средств, постановка задач, контроль, мотивация автослесарей и контролеров, а также контроль и ведение товарно-материальных ценностей. От кандидата ждут опыт работы на аналогичной должности, знание 1С и офисных программ, специалист должен вести складской учет и проводить инвентаризацию.
Не меньше 100 тысяч рублей предлагают машинисту гусеничного экскаватора в ООО «Сибавтострой». Компания готова предоставить спецтехнику в аренду и оснащенный теплый бокс. Специалист должен уметь управлять экскаватором и иметь права на управление спецавтотехникой.
От 100 тысяч рублей готовы платить электромонтажнику в компании «Сибхолодтехника». В обязанности входит монтаж промышленного холодильного оборудования. Специалист должен уметь читать электрические схемы и пользоваться электроинструментом. Предполагаются командировки по Новосибирской области.
Управляющему рестораном в Академгородке Маrfа готовы предложить зарплату от 100 тысяч рублей. Нужно организовать бесперебойную работу заведения, поддерживать высокий сервис для гостей, управлять персоналом, работать с претензиями клиентов, составлять график работы сотрудников. У кандидата должен быть опыт управления рестораном, знание программы R-Keeper 7, законов РФ в сфере защиты прав потребителей и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность предприятий общественного питания. Работодатель предоставляет бесплатное питание и доставку домой в ночное время.
Свинокомплекс «Кудряшовский» приглашает на работу в отдел связи и информационных технологий программиста. Разработчику готовы платить 100 тысяч рублей. В обязанности входит: поддержка и устранение неполадок в работе программы «1С: Предприятие», программная поддержка пользователей, разработка и автоматизация новых бизнес-процессов, автоматизация новых бизнес-процессов. Работа в Криводановке, доставка сотрудников служебным транспортом от площади Ленина и площади Маркса. Бесплатное питание, каждый месяц выдается фирменная продукция предприятия.
От 80 тысяч рублей предлагают звукооператору в караоке-бар. Ищут веселого, заводного человека, готового создавать настроение гостям. Специалист должен отстраивать звук, работать в больших и малых караоке-залах, сопровождать звуковые и световые шоу-программы. График работы заведения: с 20:00 до 04:00, в пятницу и субботу — до 06:00.
Недавно аналитики составили рейтинг самых необычных профессий — новосибирцев зовут работать коптильщиками, певцами в баре и ведущими церемоний в крематории.