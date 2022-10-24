В НСО ищут специалистов по мобилизационной подготовке и гражданской обороне — сколько им платят

В частности, в Новосибирской области искали главного специалиста военно-мобилизационного отдела Минздрава НСО и специалиста гражданской обороны (работодатель не указан). Первому за работу готовы платить от 40 до 43 тысяч рублей, второму — от 65 до 70 тысяч рублей на руки. Кроме того, в Новосибирской области искали начальника службы гражданской обороны и мобилизационной работы в Новосибирскую клиническую психиатрическую больницу № 3 .