В НСО ищут специалистов по мобилизационной подготовке и гражданской обороне — сколько им платят
Сервис по поиску работы проанализировал вакансии сентября — октября
В Новосибирской области работодатели разместили вакансии специалистов по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, сотрудников военно-учетного стола. По данным сервиса Hh.ru, за сентябрь — октябрь этого года в регионе появилось шесть похожих предложений.
Отмечается, что всего по стране опубликовано более 200 таких вакансий, 37% от всего объема подобных предложений приходятся на Москву, 12% — на Санкт-Петербург.
Как сообщается в исследовании, средняя зарплата для таких специалистов по стране составляет 47 тысяч рублей, в Новосибирской области — 31,5 тысячи рублей.
Сейчас на сайте по поиску работы Hh.ru опубликованы вакансии старшего специалиста 1-го разряда отдела мобилизационной подготовки в Управление Роспотребнадзора по региону, а также начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и специалиста военно-учетного стола в администрацию рабочего поселка Краснообска.
В обязанности последнего входят, в частности, готовность к выполнению работ по оповещению граждан на территории поселка, вручение мобилизационных предписаний, оповещение призывников на протяжении всего периода подготовки.
Согласно объявлению, за эту работу в администрации предлагают зарплату от 17 до 21 тысячи рублей. Как сообщили корреспонденту НГС в администрации района, указанные должности были введены до начала частичной мобилизации в стране, обязанности специалистов не изменились. Невзирая на активное предложение на сайте, вакансия специалиста военно-учетного стола уже закрыта.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Hh.ru, в регионе ранее были опубликованы и другие вакансии, однако в настоящее время они также закрыты.
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В частности, в Новосибирской области искали главного специалиста военно-мобилизационного отдела Минздрава НСО и специалиста гражданской обороны (работодатель не указан). Первому за работу готовы платить от 40 до 43 тысяч рублей, второму — от 65 до 70 тысяч рублей на руки. Кроме того, в Новосибирской области искали начальника службы гражданской обороны и мобилизационной работы в Новосибирскую клиническую психиатрическую больницу
В начале мая в Новосибирской области опубликовали похожие вакансии для специалистов по мобилизационной работе. Предложения разместили Новосибирская областная клиническая больница и управление Роспотребнадзора по региону. В больнице тогда журналисту НГС сказали, что эта должность существует давно, но специалист уволился, поэтому сейчас ему искали замену.