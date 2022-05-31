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Власти заявили, что завод в Барнауле ввел неполную рабочую неделю для 509 сотрудников

Еще 300 сотрудников холдинга планируют сократить

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Холдинг зарегистрирован в 2005 году

Холдинг зарегистрирован в 2005 году

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509 сотрудников Барнаульского станкостроительного завода перевели на неполную рабочую неделю. Кроме того, известно о сокращении 300 сотрудников Барнаульского патронного завода, который входит в компанию. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

— Мы имеем информацию о введении неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий, которые находятся под управлением холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод», — сказала Елена Чувашова.

Также она рассказала о сокращении 300 сотрудников Барнаульского патронного завода, который входит в холдинг «Барнаульский станкостроительный завод».

— Мы знаем о намерении работодателя о сокращениях. Мы встречались с руководителем, наметили конкретные мероприятия, участников, которые будут работать с теми, кто попадет под сокращения. <…> У нас на сегодня промышленные предприятия испытывают кадровый голод, и, в принципе, они готовы принять сегодня на работу тех, кто попадает под сокращение. У нас сегодня промышленные предприятия предлагают более 5 тысяч вакансий, — пояснила чиновница.

АО «Барнаульский патронный завод» является ведущим предприятием холдинга «Барнаульский станкостроительный завод», указано на сайте компании. Завод выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 20 позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия — мишенные установки, оборудование для тиров.
По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор холдинга — Игорь Куппа. На конец года выручка компании составила 205,8 миллиона, чистая прибыль — 132,7 миллиона.

Ранее мы рассказывали, что в апреле 2022 года 148 предприятий Новосибирской области заявили о сокращениях. В мае стало известно о сокращениях в «Сбербанке» — в компании заявили, что они затронут 3% сотрудников.

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