Власти заявили, что завод в Барнауле ввел неполную рабочую неделю для 509 сотрудников

509 сотрудников Барнаульского станкостроительного завода перевели на неполную рабочую неделю. Кроме того, известно о сокращении 300 сотрудников Барнаульского патронного завода, который входит в компанию. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.