Власти заявили, что завод в Барнауле ввел неполную рабочую неделю для 509 сотрудников
Еще 300 сотрудников холдинга планируют сократить
509 сотрудников Барнаульского станкостроительного завода перевели на неполную рабочую неделю. Кроме того, известно о сокращении 300 сотрудников Барнаульского патронного завода, который входит в компанию. Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.
— Мы имеем информацию о введении неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий, которые находятся под управлением холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод», — сказала Елена Чувашова.
Также она рассказала о сокращении 300 сотрудников Барнаульского патронного завода, который входит в холдинг «Барнаульский станкостроительный завод».
— Мы знаем о намерении работодателя о сокращениях. Мы встречались с руководителем, наметили конкретные мероприятия, участников, которые будут работать с теми, кто попадет под сокращения. <…> У нас на сегодня промышленные предприятия испытывают кадровый голод, и, в принципе, они готовы принять сегодня на работу тех, кто попадает под сокращение. У нас сегодня промышленные предприятия предлагают более 5 тысяч вакансий, — пояснила чиновница.
АО «Барнаульский патронный завод» является ведущим предприятием холдинга «Барнаульский станкостроительный завод», указано на сайте компании. Завод выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 20 позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия — мишенные установки, оборудование для тиров.
По данным «Контур.Фокуса», генеральный директор холдинга — Игорь Куппа. На конец года выручка компании составила 205,8 миллиона, чистая прибыль — 132,7 миллиона.
Ранее мы рассказывали, что в апреле 2022 года 148 предприятий Новосибирской области заявили о сокращениях. В мае стало известно о сокращениях в «Сбербанке» — в компании заявили, что они затронут 3% сотрудников.