«Уже известны кандидаты на выбывание»: Сбербанк в Новосибирске планирует сократить сотрудников

Сбербанк в Новосибирске планирует сократить сотрудников. Об этом журналисту НГС сообщил один из работников компании, пожелавший остаться анонимным.



— В нашем офисе в связи с геополитической обстановкой будут сокращать 6 менеджеров из 10. Троим менеджерам по ипотечному кредитованию пока вручили уведомления, трое старших — на очереди. Уже известны кандидаты на выбывание. У каждого менеджера должно быть по 4 сделки в день, — отметил сотрудник.