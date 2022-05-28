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«Уже известны кандидаты на выбывание»: Сбербанк в Новосибирске планирует сократить сотрудников

Некоторые уже получили уведомление о сокращении

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В компании такую работу назвали плановой оптимизацией штата

В компании такую работу назвали плановой оптимизацией штата

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Сбербанк в Новосибирске планирует сократить сотрудников. Об этом журналисту НГС сообщил один из работников компании, пожелавший остаться анонимным.

— В нашем офисе в связи с геополитической обстановкой будут сокращать 6 менеджеров из 10. Троим менеджерам по ипотечному кредитованию пока вручили уведомления, трое старших — на очереди. Уже известны кандидаты на выбывание. У каждого менеджера должно быть по 4 сделки в день, — отметил сотрудник.

Журналист НГС обратился за комментарием в Сбербанк — в пресс-службе ответили следующее:

— В Новосибирске планируется пересмотр штатного расписания, который затронет 3% от общей численности подразделения. Это плановая работа: на протяжении многих лет мы пересматриваем штатную численность офисов, так как стараемся автоматизировать рутинные операции. Сотрудникам, чьи роли подлежат оптимизации, мы даем возможность пройти переобучение и обязательно предлагаем другие открытые позиции. На сегодняшний день в Сбере более 5 тысяч вакансий (по всей стране. — Прим. ред.).

Ранее мы рассказывали, что в апреле 2022 года 148 предприятий Новосибирской области заявили о сокращениях.

Вас тоже затронуло сокращение? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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