«Уже известны кандидаты на выбывание»: Сбербанк в Новосибирске планирует сократить сотрудников
Некоторые уже получили уведомление о сокращении
Сбербанк в Новосибирске планирует сократить сотрудников. Об этом журналисту НГС сообщил один из работников компании, пожелавший остаться анонимным.
— В нашем офисе в связи с геополитической обстановкой будут сокращать 6 менеджеров из 10. Троим менеджерам по ипотечному кредитованию пока вручили уведомления, трое старших — на очереди. Уже известны кандидаты на выбывание. У каждого менеджера должно быть по 4 сделки в день, — отметил сотрудник.
Журналист НГС обратился за комментарием в Сбербанк — в пресс-службе ответили следующее:
— В Новосибирске планируется пересмотр штатного расписания, который затронет 3% от общей численности подразделения. Это плановая работа: на протяжении многих лет мы пересматриваем штатную численность офисов, так как стараемся автоматизировать рутинные операции. Сотрудникам, чьи роли подлежат оптимизации, мы даем возможность пройти переобучение и обязательно предлагаем другие открытые позиции. На сегодняшний день в Сбере более 5 тысяч вакансий (по всей стране. — Прим. ред.).
Ранее мы рассказывали, что в апреле 2022 года 148 предприятий Новосибирской области заявили о сокращениях.
Вас тоже затронуло сокращение? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: