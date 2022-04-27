СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 72.71
eur 76.67
Тема дняВторой гипермаркет «русской ИКЕА»
Все новости
Все новости
Репортаж

Единственная девушка на курсе: 22-летняя студентка выучилась в колледже на трактористку

Теперь Юля Колясникова ищет работу в поле

1 286
Юля обожает свой учебный трактор, но работать ей предстоит на более современной технике

Юля обожает свой учебный трактор, но работать ей предстоит на более современной технике

Поделиться

Юлия Колясникова — настоящая знаменитость в родной Сысерти Свердловской области. Пожалуй, каждый тут знает, какую профессию выбрала для себя эта хрупкая девушка. Несколько лет назад она решила стать трактористкой, а на днях успешно сдала на права и скоро получит диплом.

В свой учебный трактор Юля запрыгивает как на коня. Она и чувствует себя в кабине будто верхом: хороший обзор и ощущается каждое препятствие на пути.

— Мне страшно на каждой кочке. Я пока к этому шатанию не до конца привыкла, но с каждым разом всё легче, — говорит Юлия. — А вообще мне очень нравится ездить на тракторе — гораздо больше, чем на легковой машине. Я сейчас учусь ездить на легковушке. Ощущения совсем другие.

На курсе трактористов в колледже больше нет девушек

На курсе трактористов в колледже больше нет девушек

Поделиться

Юля на лету схватывает и теорию, и практику

Юля на лету схватывает и теорию, и практику

Поделиться

Любовь к технике Юле привил дедушка, который был водителем бульдозера. И папа — заядлый автолюбитель. Сама девушка с ранних лет предпочитала куклам машинки, а в подростковом возрасте прогулкам с подружками — посиделки с парнями в гараже. Вместе с ними ремонтировала и собирала велосипеды.

Когда в техникуме Юля оказалась единственной девушкой на курсе, это ее ничуть не смутило.

— Я как-то всегда с мальчишками общалась. Мне с ними интересно, а во время учебы они очень мне помогали, — вспоминает она. — Если водить трактор мне легко, то ремонтировать я его сама не могу. Детали очень тяжелые. Парни выручали.

Родные Юли сперва не поверили, что она пошла учиться на тракториста, но теперь поддерживают ее

Родные Юли сперва не поверили, что она пошла учиться на тракториста, но теперь поддерживают ее

Поделиться

Мама Юли сначала даже не подозревала, на кого учится дочь. Ей она сказала, что пошла на повара-кондитера. Но однажды в магазин, где работает женщина, заглянул Юлин преподаватель и проболтался о ее успехах в учебе.

— Мама сначала, конечно, в шоке была, а потом переварила и сказала: «Раз тебе это нравится, учись. А там видно будет», — говорит Юля.

Летом Юля поедет по сельским хозяйствам искать работу

Летом Юля поедет по сельским хозяйствам искать работу

Поделиться

На права трактористы сдают почти так же, как автомобилисты: сначала — теория, потом —автодром. На нем даже упражнения те же: «змейка», заезд на эстакаду, разворот в ограниченном пространстве и «гараж». Юля сдала их без труда, а практику проходила в ближайшем хозяйстве.

— Никаких проблем в учебе у нее не было, и это меня нисколько не удивляет, — говорит директор Сысертского социально-экономического техникума Ирина Заволоко. — Когда она только пришла ко мне и сказала, что хочет стать трактористом, я ее поддержала. Я сама имею специализацию сварщика. Русская женщина, девушка — она должна уметь всё, ничего не бояться.

Летом Юля получит диплом и надеется устроиться по профессии. Правда, пока она не знает, как работодатели отнесутся к полу начинающего тракториста.

Почитайте также историю дальнобойщицы из Екатеринбурга. А еще мы рассказывали о женщине, которая стала пилотом вертолета, и девушке, работающей авиатехником.

По теме (5)

вакансиивидеонеженская профессияпрофессияработатехникумтрактортрактористнеженское дело
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2