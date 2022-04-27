Единственная девушка на курсе: 22-летняя студентка выучилась в колледже на трактористку

Юлия Колясникова — настоящая знаменитость в родной Сысерти Свердловской области. Пожалуй, каждый тут знает, какую профессию выбрала для себя эта хрупкая девушка. Несколько лет назад она решила стать трактористкой, а на днях успешно сдала на права и скоро получит диплом.
В свой учебный трактор Юля запрыгивает как на коня. Она и чувствует себя в кабине будто верхом: хороший обзор и ощущается каждое препятствие на пути.
— Мне страшно на каждой кочке. Я пока к этому шатанию не до конца привыкла, но с каждым разом всё легче, — говорит Юлия. — А вообще мне очень нравится ездить на тракторе — гораздо больше, чем на легковой машине. Я сейчас учусь ездить на легковушке. Ощущения совсем другие.
Любовь к технике Юле привил дедушка, который был водителем бульдозера. И папа — заядлый автолюбитель. Сама девушка с ранних лет предпочитала куклам машинки, а в подростковом возрасте прогулкам с подружками — посиделки с парнями в гараже. Вместе с ними ремонтировала и собирала велосипеды.
Когда в техникуме Юля оказалась единственной девушкой на курсе, это ее ничуть не смутило.
— Я как-то всегда с мальчишками общалась. Мне с ними интересно, а во время учебы они очень мне помогали, — вспоминает она. — Если водить трактор мне легко, то ремонтировать я его сама не могу. Детали очень тяжелые. Парни выручали.
Мама Юли сначала даже не подозревала, на кого учится дочь. Ей она сказала, что пошла на повара-кондитера. Но однажды в магазин, где работает женщина, заглянул Юлин преподаватель и проболтался о ее успехах в учебе.
— Мама сначала, конечно, в шоке была, а потом переварила и сказала: «Раз тебе это нравится, учись. А там видно будет», — говорит Юля.
На права трактористы сдают почти так же, как автомобилисты: сначала — теория, потом —автодром. На нем даже упражнения те же: «змейка», заезд на эстакаду, разворот в ограниченном пространстве и «гараж». Юля сдала их без труда, а практику проходила в ближайшем хозяйстве.
— Никаких проблем в учебе у нее не было, и это меня нисколько не удивляет, — говорит директор Сысертского социально-экономического техникума Ирина Заволоко. — Когда она только пришла ко мне и сказала, что хочет стать трактористом, я ее поддержала. Я сама имею специализацию сварщика. Русская женщина, девушка — она должна уметь всё, ничего не бояться.
Летом Юля получит диплом и надеется устроиться по профессии. Правда, пока она не знает, как работодатели отнесутся к полу начинающего тракториста.
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