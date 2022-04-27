Единственная девушка на курсе: 22-летняя студентка выучилась в колледже на трактористку

В свой учебный трактор Юля запрыгивает как на коня. Она и чувствует себя в кабине будто верхом: хороший обзор и ощущается каждое препятствие на пути.

— Мне страшно на каждой кочке. Я пока к этому шатанию не до конца привыкла, но с каждым разом всё легче, — говорит Юлия. — А вообще мне очень нравится ездить на тракторе — гораздо больше, чем на легковой машине. Я сейчас учусь ездить на легковушке. Ощущения совсем другие.