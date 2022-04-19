За 2 года Новосибирский авиазавод
им. Чкалова планирует трудоустроить около 1,6 тысячи сотрудников
1,3 тысячи из них будут трудиться на основном производстве
До 2024 года Новосибирский авиационный завод имени
В сообщении сказано, что на предприятии проводится активная социальная и молодежная политика. Средний возраст работников авиазавода в 2020 году составил
Новосибирский авиационный завод имени
По информации официального сайта полпреда, дефицитным сотрудникам НАЗ им.
В начале апреля начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин заявил, что у Новосибирского авиационного завода