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За 2 года Новосибирский авиазавод им. Чкалова планирует трудоустроить около 1,6 тысячи сотрудников

1,3 тысячи из них будут трудиться на основном производстве

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Средний возраст работников авиазавода в 2020 году составил <nobr class="_">40,7 года</nobr>

Средний возраст работников авиазавода в 2020 году составил 40,7 года

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До 2024 года Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова планирует трудоустроить около 1,6 тысячи новых сотрудников, из них 1,3 тысячи — это рабочие основного производства. Об этом сообщает официальный сайт полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева по итогам посещения им одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Уточняется, что необходимость в кадровом пополнении появилась на фоне роста объемов производства.

В сообщении сказано, что на предприятии проводится активная социальная и молодежная политика. Средний возраст работников авиазавода в 2020 году составил 40,7 года.

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова основан в 1931 году как завод горного оборудования. В 1936 году становится авиационным. В настоящее время НАЗ имени В. П. Чкалова входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания "Сухой"». На предприятии в рамках государственного оборонного заказа для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации выпускаются многофункциональные истребители Су-34.

По информации официального сайта полпреда, дефицитным сотрудникам НАЗ им. В. П. Чкалова выплачивают дополнительные деньги на аренду жилья.

В начале апреля начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин заявил, что у Новосибирского авиационного завода им. Чкалова перспектива сохранения выпуска продукции — минимум полгода.

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