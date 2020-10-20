Несмотря на кризис: средняя зарплата новосибирцев выросла и перевалила за 39 тысяч

Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь-июль 2020 года. Она составила 39 тысяч 668 рублей.



Уровень доходов новосибирцев вырос по сравнению с тем, что было в конце 2019 года. По данным на конец декабря, когда экономику еще не душили коронавирусные ограничения, средняя зарплата в регионе составляла 38 тысяч 365 рублей.

Также Новосибирскстат предоставил информацию о зарплатах в разных сферах в НСО. Больше всего по-прежнему получают люди, которые работают в сфере финансов — в среднем 73 тысячи 91 рубль. В конце 2019 года средняя зарплата сотрудников финансовой сферы составляла 71 тысячу 320 рублей.