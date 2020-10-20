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Тема дняЗарплаты новосибирцев выросли. Изучаем цифры

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Несмотря на кризис: средняя зарплата новосибирцев выросла и перевалила за 39 тысяч

Именно столько, по версии Росстата, зарабатывает в среднем каждый житель города

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За первое полугодие в регионе увеличился размер средней зарплаты

За первое полугодие в регионе увеличился размер средней зарплаты

Средняя зарплата в НСО достигла почти 40 тысяч

Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь-июль 2020 года. Она составила 39 тысяч 668 рублей.

Уровень доходов новосибирцев вырос по сравнению с тем, что было в конце 2019 года. По данным на конец декабря, когда экономику еще не душили коронавирусные ограничения, средняя зарплата в регионе составляла 38 тысяч 365 рублей.

Также Новосибирскстат предоставил информацию о зарплатах в разных сферах в НСО. Больше всего по-прежнему получают люди, которые работают в сфере финансов — в среднем 73 тысячи 91 рубль. В конце 2019 года средняя зарплата сотрудников финансовой сферы составляла 71 тысячу 320 рублей.

Меньше других, согласно данным Новосибирскстата, зарабатывают сотрудники гостиниц и общепита. Их средняя з/п, как и по итогу 2019 года, едва дотягивает до 22 тысяч.

Средняя зарплата в целом по Сибирскому федеральному округу за январь-июль 2020 года составила 42 тысячи 640 рублей. По итогу 2019 года она была лишь 40 тысяч 880 рублей.

Ранее стало известно, что число безработных за 4 месяца в Новосибирской области выросло на 52%. Сколько предлагают врачам за работу в ковид-госпиталях Новосибирска? Мы сравнили с обычными больницами — читайте подробности здесь.

А сколько зарабатываете вы?

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    Новосибирскросстатсредняя зарплатакоронавирус
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