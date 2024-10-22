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Происшествия Вернут ночью: десятки домов остались без света в Новосибирске — в списке более 100 зданий

Вернут ночью: десятки домов остались без света в Новосибирске — в списке более 100 зданий

Аварийное отключение произошло в Ленинском районе

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5 комментариев

Отключение произошло в Ленинском районе

В Новосибирске в Ленинском районе произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталось 118 зданий — об этом сообщается на муниципальном портале города.

В списке свыше 100 зданий

По данным портала, инцидент произошел в 15:45 21 октября, в список отключенных домов попали здания на улицах 1-я, 2-я, 3-я Кустарная, а также на Большой. Судя по карте отключений, речь идет о частном секторе.

На портале «Мой Новосибирск» сообщили об отключении электричества в 115 зданиях

— Тип отключения: аварийное. Дата и время окончания отключения: 22.10.2024 03:00, — сказано на муниципальном портале.

Причиной произошедшего указано отключение ТП-144 (трансформаторной подстанции, — прим.ред). НГС позвонил в диспетчерскую службу. Специалист подтвердил данные об отключении, но рекомендовал обратиться в приемную. Журналист направил запрос в АО «РЭС».

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Недавно в Новосибирске строительная техника порвала кабель электропередачи возле волейбольного стадиона «Локомотив-Арена». Без света остались частный сектор и многоэтажные дома.

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Комментарии
5
280001480
47 минут
прошу вас отнестись к этому с пониманием ваш пупок
Гость
47 минут
Больше новых жк цепляйте на старые электросети.
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