Вернут ночью: десятки домов остались без света в Новосибирске — в списке более 100 зданий

Отключение произошло в Ленинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в Ленинском районе произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталось 118 зданий — об этом сообщается на муниципальном портале города.

В списке свыше 100 зданий Источник: 051.novo-sibirsk.ru











По данным портала, инцидент произошел в 15:45 21 октября, в список отключенных домов попали здания на улицах 1-я, 2-я, 3-я Кустарная, а также на Большой. Судя по карте отключений, речь идет о частном секторе.

На портале «Мой Новосибирск» сообщили об отключении электричества в 115 зданиях Источник: map.novo-sibirsk.ru











— Тип отключения: аварийное. Дата и время окончания отключения: 22.10.2024 03:00, — сказано на муниципальном портале.

Причиной произошедшего указано отключение ТП-144 (трансформаторной подстанции, — прим.ред). НГС позвонил в диспетчерскую службу. Специалист подтвердил данные об отключении, но рекомендовал обратиться в приемную. Журналист направил запрос в АО «РЭС».