«Локомотив-Арена» и жилые дома вокруг остались без света в Новосибирске — кабель порвали строители

Света нет в жилых домах, волейбольной арене и торговом центре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Строительная техника порвала кабель электропередачи возле волейбольного стадиона «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Земляные работы не согласовывали с энергетиками, без света остался частный сектор, многоэтажные дома и сам волейбольный центр.

Как сообщили в телеграм-канале «Россети Новосибирск», земляные работы в охранной зоне электросетей проводили сегодня, 20 октября. Кабель повредила строительная техника. Кто именно проводил работы, пока неизвестно.

Без электричества остались 20 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК «Молодежный», ЖК «Созвездие», микрорайон Закаменский и дом на Тополевой, 27. На место уже выехали специалисты АО «РЭС».

— Энергетикам предстоит определить конкретное место повреждения кабеля, отремонтировать его и восстановить целостность линии, — сообщили в телеграм-канале. — Работы по раскопкам и устранению повреждения кабеля могут занять несколько часов. Ориентировочное время включения — 17:00.

По данным карты отключений, примерно в 30 объектах из-за аварии нет света. Электроэнергия пропала примерно в 10:30.

По данным карты отключений, света нет и в торговом центре «Сибирский Молл», но сотрудники сообщают, что электричество не отключали Источник: map.novo-sibirsk.ru











Оперативную информацию, сообщают в «РЭС», можно узнать на их официальном сайте или в диспетчерской службе

Недавно жители Бердска и части Академгородка остались без электричества из-за столкновения погрузчика с высоковольтной вышкой. После случившегося следователи возбудили дело.