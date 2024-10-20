«Локомотив-Арена» и жилые дома вокруг остались без света в Новосибирске — кабель порвали строители

Строительная техника порвала кабель электропередачи возле волейбольного стадиона «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Земляные работы не согласовывали с энергетиками, без света остался частный сектор, многоэтажные дома и сам волейбольный центр.
Как сообщили в телеграм-канале «Россети Новосибирск», земляные работы в охранной зоне электросетей проводили сегодня, 20 октября. Кабель повредила строительная техника. Кто именно проводил работы, пока неизвестно.
Без электричества остались 20 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК «Молодежный», ЖК «Созвездие», микрорайон Закаменский и дом на Тополевой, 27. На место уже выехали специалисты АО «РЭС».
— Энергетикам предстоит определить конкретное место повреждения кабеля, отремонтировать его и восстановить целостность линии, — сообщили в телеграм-канале. — Работы по раскопкам и устранению повреждения кабеля могут занять несколько часов. Ориентировочное время включения — 17:00.
По данным карты отключений, примерно в 30 объектах из-за аварии нет света. Электроэнергия пропала примерно в 10:30.
Оперативную информацию, сообщают в «РЭС», можно узнать на их официальном сайте или в диспетчерской службе
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