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Город «Локомотив-Арена» и жилые дома вокруг остались без света в Новосибирске — кабель порвали строители

«Локомотив-Арена» и жилые дома вокруг остались без света в Новосибирске — кабель порвали строители

Сейчас специалисты ищут место повреждения

3 058
22 комментария

Света нет в жилых домах, волейбольной арене и торговом центре

Строительная техника порвала кабель электропередачи возле волейбольного стадиона «Локомотив-Арена» в Новосибирске. Земляные работы не согласовывали с энергетиками, без света остался частный сектор, многоэтажные дома и сам волейбольный центр.

Как сообщили в телеграм-канале «Россети Новосибирск», земляные работы в охранной зоне электросетей проводили сегодня, 20 октября. Кабель повредила строительная техника. Кто именно проводил работы, пока неизвестно.

Без электричества остались 20 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК «Молодежный», ЖК «Созвездие», микрорайон Закаменский и дом на Тополевой, 27. На место уже выехали специалисты АО «РЭС».

— Энергетикам предстоит определить конкретное место повреждения кабеля, отремонтировать его и восстановить целостность линии, — сообщили в телеграм-канале. — Работы по раскопкам и устранению повреждения кабеля могут занять несколько часов. Ориентировочное время включения — 17:00.

По данным карты отключений, примерно в 30 объектах из-за аварии нет света. Электроэнергия пропала примерно в 10:30.

По данным карты отключений, света нет и в торговом центре «Сибирский Молл», но сотрудники сообщают, что электричество не отключали

Оперативную информацию, сообщают в «РЭС», можно узнать на их официальном сайте или в диспетчерской службе

Недавно жители Бердска и части Академгородка остались без электричества из-за столкновения погрузчика с высоковольтной вышкой. После случившегося следователи возбудили дело.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС.

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Обновлено. Сотрудник «Сибирского Молла» сообщил НГС, что свет в торговом центре есть, при этом на сайте мэрии указано, что электричество в здании отсутствует.

ПО ТЕМЕ
Свет Электроэнергия Локомотив-Арена Сибирский Молл
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Комментарии
22
Дима Диманов
2 часа
захотел где хочешь раскопал.лучше около мерии порвали бы.все равно не работают
Гость
2 часа
противоречивый заголовок, если известно, что строительная техника порвала кабель, зачем специалистам искать это место, оно по идее итак должно быть понятно где
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