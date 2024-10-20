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Происшествия «Разбираемся, кто виноват»: НГС узнал, кто порвал кабель у «Локомотив-Арены» — без света остались микрорайон и несколько ЖК

«Разбираемся, кто виноват»: НГС узнал, кто порвал кабель у «Локомотив-Арены» — без света остались микрорайон и несколько ЖК

Инцидент произошел на улице Фрунзе

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31 комментарий

По словам местного жителя, работы проводили на площадке строящегося дома

Днем 20 октября десятки зданий остались без света после того, как строительная техника порвала кабель электропередачи в районе стадиона «Локомотив-Арена». Как сообщил НГС один из местных жителей, рабочие находились на площадке строящегося дома.

— Соседи видели, как копали, порвали и начали быстро-быстро засыпать, — заявил сибиряк.

Новосибирец объяснил, что инцидент произошел примерно в 10:30 на территории ЖК Grando — он находится на Фрунзе, с1. Мужчина живет в соседнем ЖК «Созвездие» — по его словам, на месте работают сотрудники РЭС.

— Работают несколько человек. В домах холодно: отопления нет, так как не работают насосы. Нет воды на верхних этажах, нет горячей воды, — заявил сибиряк.

Сибиряк снял на видео место работ

Застройщиком Grando выступает группа VIRA. В пресс-службе организации НГС подтвердили, что «внештатная ситуация действительно произошла».

— На данный момент мы разбираемся, кто виноват в произошедшей ситуации (генподрядчик, подрядчик). Со своей стороны усилим меры контроля, чтобы не допустить внештатных ситуаций в будущем, — заявили в компании. — Со своей стороны приносим извинения всем, кто остался без электричества.

В телеграм-канале «Россети Новосибирск» объявили, что время включения потребителей было отложено. Выяснилось, что на участке повреждены два кабеля.

На месте велись ремонтные работы

— При обследовании кабельной линии, порванной сегодня строительной техникой на улице Фрунзе, специалисты «Россети Новосибирск» выявили, что поврежден не один, а оба головных кабеля, — сказано в сообщении.

Энергетики уже завершили ремонт одного из них, но для восстановления второго потребовалось дополнительное время. К 19:30 в организации объявили о завершении ремонта.

— Бригадам «Россети Новосибирск» удалось завершить работы немного раньше запланированного срока. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что примерно в 30 объектах из-за аварии нет света. Без электричества остались 20 трансформаторных подстанций, волейбольный стадион, близлежащий частный сектор и многоквартирные дома ЖК «Молодежный», ЖК «Созвездие», микрорайон Закаменский и дом на Тополевой, 27.

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Комментарии
34
acs
22 минуты
Кабель электропередачи - что за новый термин!
fin
42 минуты
"Со своей стороны приносим извинения всем, кто остался без электричества". Считаю, извинения должны быть в рублях.
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