«Разбираемся, кто виноват»: НГС узнал, кто порвал кабель у «Локомотив-Арены» — без света остались микрорайон и несколько ЖК

По словам местного жителя, работы проводили на площадке строящегося дома Источник: предоставил местный житель











Днем 20 октября десятки зданий остались без света после того, как строительная техника порвала кабель электропередачи в районе стадиона «Локомотив-Арена». Как сообщил НГС один из местных жителей, рабочие находились на площадке строящегося дома.

— Соседи видели, как копали, порвали и начали быстро-быстро засыпать, — заявил сибиряк.

Новосибирец объяснил, что инцидент произошел примерно в 10:30 на территории ЖК Grando — он находится на Фрунзе, с1. Мужчина живет в соседнем ЖК «Созвездие» — по его словам, на месте работают сотрудники РЭС.

— Работают несколько человек. В домах холодно: отопления нет, так как не работают насосы. Нет воды на верхних этажах, нет горячей воды, — заявил сибиряк.

Сибиряк снял на видео место работ Источник: предоставил местный житель

Застройщиком Grando выступает группа VIRA. В пресс-службе организации НГС подтвердили, что «внештатная ситуация действительно произошла».

— На данный момент мы разбираемся, кто виноват в произошедшей ситуации (генподрядчик, подрядчик). Со своей стороны усилим меры контроля, чтобы не допустить внештатных ситуаций в будущем, — заявили в компании. — Со своей стороны приносим извинения всем, кто остался без электричества.

В телеграм-канале «Россети Новосибирск» объявили, что время включения потребителей было отложено. Выяснилось, что на участке повреждены два кабеля.

На месте велись ремонтные работы Источник: «Россети Новосибирск», телеграм-канал











— При обследовании кабельной линии, порванной сегодня строительной техникой на улице Фрунзе, специалисты «Россети Новосибирск» выявили, что поврежден не один, а оба головных кабеля, — сказано в сообщении.

Энергетики уже завершили ремонт одного из них, но для восстановления второго потребовалось дополнительное время. К 19:30 в организации объявили о завершении ремонта.

— Бригадам «Россети Новосибирск» удалось завершить работы немного раньше запланированного срока. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено, — сказано в сообщении.