Сначала умер племянник, потом сошел с ума брат: как 67 дней выживал пропавший в Охотском море Михаил Пичугин

Михаил и его родные хорошо подготовились к небольшому путешествию, но никто не предполагал, чем оно обернется Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Поздним вечером 14 октября рыбаки наткнулись в Охотском море на надувную лодку, в которой находился мужчина. Он был без сил, едва мог разговаривать и почти не шевелился. Как оказалось, еще в августе он с братом и племянником отравился в короткое путешествие, чтобы посмотреть китов, и в результате последние 67 дней он дрейфовал в открытой воде. На глазах у мужчины умерли его родные (тела были в лодке рядом с ним), а сам он только чудом остался жив. Восстанавливаем хронологию этих страшных событий.

Последние каникулы

15-летний Илья давно рассказывал матери о том, что мечтает увидеть китов. Мечту подростка было не так сложно осуществить. Ведь брат его отца, Михаил Пичугин, работал вахтовым методом на Сахалине, да к тому же часто приглашал к себе — показать нетронутую природу Шантарских островов. До конца каникул оставался еще месяц, и женщина решила, что сын вполне может себе позволить поставить в них запоминающуюся точку.

Илья с матерью жил в Красноярске. Отсюда он поехал сначала в Улан-Удэ к отцу, который проживал отдельно, а уже из Бурятии они вдвоем отправились на Сахалин к Михаилу.

К поездке мужчины готовились заранее: купили лодку «БайКат-470», перевезли ее к берегу Охотского моря, набили запасами еды и воды, взяли спальники. Впереди были несколько дней увлекательного путешествия с рыбалкой, гренландскими китами и приключениями, которые запомнятся на всю оставшуюся жизнь. Правда, тогда никто и не подозревал, что двум людям из трех погрузившихся в лодку отмерено не так много.

Жертв могло быть больше

Встретив родственников в Южно-Сахалинске на автомобиле, Михаил отправился вместе с ними на север острова в населенный пункт Москальво, где компания оставила машину и на лодке отправилась к мысу Перовского в Хабаровском крае. Там они встретились с группой туристов, с которыми ходили в районе Шантарских островов с 5 по 8 августа.

9 августа туристы отправились обратно в Москальво, где они оставили машину. Добраться до места назначения они должны были за считаные часы, но вскоре связь с ними пропала.

— Они поехали четвертого числа на Шантарские острова. Отдыхать, посмотреть китов. Посмотрели, вернулись девятого числа, должны были плыть обратно на Сахалин, — восстановила картину в беседе с Рен ТВ бывшая жена Михаила Екатерина Аксенова. — Девятого отплыли и на связь больше не выходили.

Жертв могло быть и больше: в роковое путешествие чуть не отправилась дочь Михаила, приехавшая в июле на отдых к отцу. Они должны были отправиться на Шантарские острова вместе, но девочка очень сильно просилась домой, и мама купила ей обратный билет.

Спасательные работы дважды прекращали

Когда родственники перестали выходить на связь, Екатерина обратилась к спасателям. 12 августа Дальневосточная транспортная прокуратура отчиталась о том, что специалисты устанавливают обстоятельства «безвестного исчезновения группы людей, следовавшей на маломерном судне».

Мать Ильи, которая в последний раз разговаривала с сыном 8 августа, тоже на месте не сидела — она ходила в прокуратуру, пыталась самостоятельно найти родственников, нанимала специалистов, связывалась с поисковыми отрядами.

— Она была в Питере, когда всё случилось. Она позвонила и сказала, что у нее пропали трое близких людей — не пришли на Сахалин, — сообщил корреспонденту NGS24.RU представитель поискового отряда. — Мы много работы сделали на первоначальном этапе. Сращивали между собой структуры, поднимали, собирали информацию. Очень усиленно этим занимался друг семьи из Комсомольска-на-Амуре, который их провожал. И еще один друг с хабаровской стороны. Мы постоянно были с ней на связи, ей удалось два раза приехать в Хабаровск и лично пообщаться с поисковиками. Всё остальное время — на телефоне.

Официальные поисковые работы дважды бросали, но женщины вновь и вновь добивались своего, требовали от прокуратуры и МЧС продолжить искать их родных. Один из доводов, который они приводили: специалисты не нашли ни лодки, ни вещей, ни тел.

67 дней спустя, поздним вечером 14 октября, лодку обнаружили рыбаки проходящего мимо траулера с пророческим названием «Ангел». Произошло это в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Страшно представить, как ты оказываешься один в открытом море, не зная, в какую сторону плыть Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











На борту лодки из живых был один только Михаил Пичугин. Рядом с ним находились связанные и привязанные к лодке тела брата и племянника — чтобы не выпали за борт во время качки.

Мужчина был почти без сил, не смог самостоятельно забраться на судно, его достали с помощью крана.

Как сообщает телеграм-канал Baza, найти судно получилось благодаря тому, что мужчина обвесил его жилетами так, чтобы от них максимально отражались огни. В этот момент рыбаки шли с промысловыми огнями для поиска буев. Сначала они подумали, что заметили буй, но уже через некоторое время поняли, что это лодка.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / T.me

За два месяца в море Михаил похудел на 100 килограммов, сбросив половину своего веса. Когда его подняли на борт траулера, он был сильно обезвожен и едва мог говорить.

— Как говорили, когда начали искать, они примерно на две недели продуктов взяли. А чем дальше они питались, неизвестно. На связь потому что никто не выходил, — рассказала «Звезде» Екатерина Аксенова.

По информации телеграм-канала Shot, выживать на лодке Михаилу и его родственникам удавалось благодаря небольшому запасу воды (около 20 литров), сублимированной лапши и консервированного гороха. Также они собирали дождевую воду.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / T.me

Сейчас его доставили в больницу Магадана. Он находится в реанимационном отделении в стабильном состоянии. Впереди у него дополнительные обследования, работа с клиническим психологом и долгий путь восстановления.

Что успел рассказать Михаил

Своим спасателям Михаил рассказал, что 7 августа в 60 километрах от берега у них сломался мотор. Мужчины хотели догрести своими силами, но сломалось весло. Потом они потеряли якорь, и лодку стало отбрасывать всё дальше и дальше.

Мимо них регулярно проходили лодки и корабли, сверху летали вертолеты, братья стреляли из сигнальных ракетниц, но их никто не замечал.

Первым умер племянник Михаила, который почти ничего не ел. 28 августа ему исполнилось 16 лет, а 18 сентября его не стало. После смерти сына брат Михаила сошел с ума. Он плакал, кричал и всё время выпрыгивал из лодки. Пичугин доставал его из воды, переодевал, грел и пытался накормить, но тот отказывался и умер через 10 дней.