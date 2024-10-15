Густой черный дым поднялся от торгового центра «Сан-Сити» в Новосибирске — видео

В Новосибирске из торгового центра «Сан-Сити» поднялся густой дым. Его на видео снял журналист НГС Стас Соколов сегодня, 15 октября, около 08:50.
На кадрах видно поднимающийся густой дым. Отметим, что он закончился через несколько минут.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области и в «Сан-Сити».
О пострадавших среди людей информации пока нет. Читательница НГС сообщила, что людей эвакуировали не только из торгового здания, но и из бизнес-центра.
В Новосибирске утром 15 октября к зданию на Орджоникидзе, 18 стянули несколько пожарных машин и скорую помощь. Спецслужбы заметили около 08:45.
Обновлено. В «Сан-Сити» подтвердили, что в здании сработали датчики дыма. Причины инцидента пока неизвестны, подробности обещали сообщить позже.