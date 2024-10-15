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Происшествия Густой черный дым поднялся от торгового центра «Сан-Сити» в Новосибирске — видео

Густой черный дым поднялся от торгового центра «Сан-Сити» в Новосибирске — видео

О пострадавших среди людей нет информации

9 277
24 комментария

Дым был очень густой

В Новосибирске из торгового центра «Сан-Сити» поднялся густой дым. Его на видео снял журналист НГС Стас Соколов сегодня, 15 октября, около 08:50.

На кадрах видно поднимающийся густой дым. Отметим, что он закончился через несколько минут.

Дым попал на видео

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области и в «Сан-Сити».

О пострадавших среди людей информации пока нет. Читательница НГС сообщила, что людей эвакуировали не только из торгового здания, но и из бизнес-центра.

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В Новосибирске утром 15 октября к зданию на Орджоникидзе, 18 стянули несколько пожарных машин и скорую помощь. Спецслужбы заметили около 08:45.

Обновлено. В «Сан-Сити» подтвердили, что в здании сработали датчики дыма. Причины инцидента пока неизвестны, подробности обещали сообщить позже.

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Комментарии
24
apostol
1 час
Печники дымоход чистили!
Nafanya
1 час
Да это просто кто-то курил.
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