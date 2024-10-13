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Происшествия «Начался мандраж рук»: в Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве кузбассовца после 17 лет розыска

«Начался мандраж рук»: в Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве кузбассовца после 17 лет розыска

У мужчины был с собой пистолет

3 888
27 комментариев

Мужчину подозревают в совершении убийства в 2007 году

В Новосибирске транспортные полицейские задержали уроженца Кемеровской области, которого 17 лет разыскивали за убийство. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При патрулировании территории вокзала Новосибирск-Главный полицейские остановили мужчину для проверки документов.

— Он представился другими фамилией и именем. У него начался мандраж рук. Когда мы повели его в дежурную часть, он попытался убежать, — рассказал один из патрульных.

Полицейские поймали мужчину и доставили в дежурную часть. Выяснилось, что сибиряк находится в розыске по подозрению в убийстве с 2007 года. Также у мужчины изъяли пистолет с восемью патронами.

— Знакомый попросил, чтобы у меня побыло, сказал, что потом заберет. На данный момент его нет в живых, — объяснил мужчина наличие у себя оружия.

Криминалисты заключили, что пистолет пригоден для стрельбы боевыми патронами.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ) в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Под конвоем его доставили в Кемеровскую область инициатору розыска для проведения следственных действий.

Ранее в Москве задержали новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

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Комментарии
27
Гость
2 часа
по главному с стволом люди гуляют)
урлулуу
2 часа
Пади думал,что пронесло,17 лет то это как бы ни пару лет даже. А тут хопааа. Внезапный нежданчик приятным бонусом к прогулке по вокзалу ахахаааа Ору как сусел
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