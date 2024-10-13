«Начался мандраж рук»: в Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве кузбассовца после 17 лет розыска

Мужчину подозревают в совершении убийства в 2007 году Источник: Telegram-канал Ирины Волк











В Новосибирске транспортные полицейские задержали уроженца Кемеровской области, которого 17 лет разыскивали за убийство. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При патрулировании территории вокзала Новосибирск-Главный полицейские остановили мужчину для проверки документов.

— Он представился другими фамилией и именем. У него начался мандраж рук. Когда мы повели его в дежурную часть, он попытался убежать, — рассказал один из патрульных.

Полицейские поймали мужчину и доставили в дежурную часть. Выяснилось, что сибиряк находится в розыске по подозрению в убийстве с 2007 года. Также у мужчины изъяли пистолет с восемью патронами.

Источник: Telegram-канал Ирины Волк

— Знакомый попросил, чтобы у меня побыло, сказал, что потом заберет. На данный момент его нет в живых, — объяснил мужчина наличие у себя оружия.

Криминалисты заключили, что пистолет пригоден для стрельбы боевыми патронами.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ) в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Под конвоем его доставили в Кемеровскую область инициатору розыска для проведения следственных действий.