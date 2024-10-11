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Происшествия «Гололед, разбились первые фуры»: как Новосибирская область переживает похолодание — видео

«Гололед, разбились первые фуры»: как Новосибирская область переживает похолодание — видео

Несколько районов региона засыпало снегом

627
2 комментария

В регион пришло похолодание

11 октября в Новосибирскую область пришло похолодание. В некоторых районах выпал снег, а на дорогах появился гололед, — об этом сообщают в соцсетях.

Так, в Татарске Новосибирской области снегом засыпало улицы и дороги. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Вот такая снежная вьюга сейчас в Новосибирской области в Татарске, — сообщили в паблике.

в Сети публикуют видео со снежными осадками

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» разместил видео, снятое на трассе между Новосибирском и Омском. Судя по кадрам, там произошло ДТП с участием большегрузов.

— На трассе между Новосибирском и Омском гололед, уже разбились первые фуры, — сказано в сообщении.

Очевидцы сняли место ДТП на видео

На кадрах видно несколько поврежденных грузовых автомобилей — они стоят вблизи проезжей части. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции. НГС обратился в отдел пропаганды ГАИ с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в ДТП.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 12 октября в Новосибирской области температура воздуха составит -3…-8, местами ожидается потепление до +2 градусов. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов.

В регионе ожидается переменная облачность, ночью местами возможны небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем, по данным синоптиков, будет преимущественно без осадков, по юго-востоку местами прогнозируются небольшие дожди с мокрым снегом, местами гололедные явления.

11 октября стало известно, что в трех районах Новосибирской области выпал снег. Синоптики объясняли, что районе в границы с Омской областью действительно идут осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Комментарии
2
Гость
15 минут
Ждите снег и лёд. Сейчяс видел фуры с запада ехали все во льду. 🌬️🌬️🌬️
Гость
15 минут
А как вы думали мимо кассы тысячи билетов идут, которые на авито продаются, просто так что-ли? Разворовывают и очень давно... и особо не скрываясь.
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