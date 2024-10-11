«Гололед, разбились первые фуры»: как Новосибирская область переживает похолодание — видео

В регион пришло похолодание Источник: «Новосибирск с огоньком», «АСТ-54 Black»/t.me











11 октября в Новосибирскую область пришло похолодание. В некоторых районах выпал снег, а на дорогах появился гололед, — об этом сообщают в соцсетях.

Так, в Татарске Новосибирской области снегом засыпало улицы и дороги. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Вот такая снежная вьюга сейчас в Новосибирской области в Татарске, — сообщили в паблике.

в Сети публикуют видео со снежными осадками Источник: «Новосибирск с огоньком»/t.me

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» разместил видео, снятое на трассе между Новосибирском и Омском. Судя по кадрам, там произошло ДТП с участием большегрузов.

— На трассе между Новосибирском и Омском гололед, уже разбились первые фуры, — сказано в сообщении.

Очевидцы сняли место ДТП на видео Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На кадрах видно несколько поврежденных грузовых автомобилей — они стоят вблизи проезжей части. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции. НГС обратился в отдел пропаганды ГАИ с просьбой уточнить, есть ли пострадавшие в ДТП.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 12 октября в Новосибирской области температура воздуха составит -3…-8, местами ожидается потепление до +2 градусов. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов.

В регионе ожидается переменная облачность, ночью местами возможны небольшие, по югу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем, по данным синоптиков, будет преимущественно без осадков, по юго-востоку местами прогнозируются небольшие дожди с мокрым снегом, местами гололедные явления.